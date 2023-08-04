Нам по барабану, откуда выходила Россия. Данилов заявил, что Украина и в дальнейшем будет поставлять зерно миру

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в эфире Украинского радио заверил, что Украина продолжит делать все от нее зависящее, чтобы обеспечить мир продовольствием, несмотря на заявления и угрозы России.

Он рассказал, что зерновой вопрос был одним из ключевых сегодняшней Ставки, которая длилась почти три часа, и отметил, что поставки зерна миру Украина держит на контроле и не собирается останавливаться.

Секретарь СНБО подчеркнул, что с Россией не было никакого соглашения, зато были договоренности с ООН, которая непосредственно, согласно своему уставу, отвечает за определенные процессы, и были определенные соглашения с Турцией, которая имеет тоже выход в Черное море.

– Откуда выходила Россия — нам то по барабану, потому что мы с ними никаких отношений по этому поводу не имели. Мы будем делать то, что считаем необходимым, будем двигать корабли с зерном туда, куда считаем нужным, и ни у кого спрашивать разрешения не собираемся, – сказал он.

По словам Данилова, тот факт, что страна-террорист сегодня терроризирует не только Украину, но и весь мир, это больше вопрос к миру.

– До какого предела они будут терпеть эти прихоти, которые делает РФ? То залетая на территорию страны НАТО, в том числе Польши, совместно с белорусами, то атакуя порты Измаила, которые находятся фактически на границе Румынии (тоже страны НАТО). Когда у них терпение лопнет, нам сложно сказать, но мы точно будем делать все от нас зависящее, чтобы наша еда была доступна миру, – подчеркнул секретарь СНБО.

Напомним, 17 июля секретарь пресс-российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Россия выходит из зернового соглашения, после чего оккупанты стали массово обстреливать портовую и зерновую инфраструктуру Одесской области.

За это время в результате ракетных атак по зернохранилищам и элеваторам было уничтожено более 200 тонн украинского зерна.

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