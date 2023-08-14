Через постійні обстріли портів Одещини Румунія збільшить транзит українського зерна
Через постійні обстріли українських портів, після виходу РФ з зернової угоди, Румунія збільшить свої транзитні потужності для українського зерна з 2 до 4 млн тонн щомісяця.
Про це заявив, міністр транспорту та інфраструктури Румунії Сорін Гріндяну повідомляє Agerpres.
– Ми погодилися, що експорт українського зерна має бути прискорений у контексті відомих атак на українські порти Рені та Ізмаїл, що сталися протягом останніх тижнів. Під час цих зустрічей ми підкреслили важливість румунських наземних, залізничних і морських транспортних шляхів для підтримки безперервного потоку експорту та імпорту з України, – сказав він.
Після переговорів з представниками США, Європейського Союзу, Молдови, України та Румунії щодо альтернативних маршрутів транспортування зерна з України сторони дійшли згоди, що з точки зору транспорту на Дунаї Сулинський канал є єдиним життєздатним водним шляхом для цих перевезень, тому важливо оптимізувати пропускну спроможність цього маршруту.
– Це була надзвичайно хороша і плідна зустріч, яка дозволить нам, завдяки заходам, яких ми вживемо, збільшити пропускну здатність транзиту зернових з України через Румунію, так що ми зможемо досягти мети в майже 4 мільйони тонн на місяць, з 2 мільйонів тонн, які ми маємо зараз, – зазначив міністр.
Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Україна продовжить експортувати зерно, незалежно від бажання Росії.
Показники води у нормі, а протимінні сітки вже натягують. Одеські пляжі знову готують до відкриття. Відповідне розпорядження підписав голова ОВА Олег Кіпер. Він пояснює, узбережжя стане доступним для людей задля оздоровлення. Щоправда, лише певні його ділянки, які відповідатимуть нормам. Однак у військовому командуванні вважають, рекреаційні зони Одещини все ще несуть чимало загроз. З цим погоджуються й екологи.Олександра Ченкова