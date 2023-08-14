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Україна
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Через постійні обстріли портів Одещини Румунія збільшить транзит українського зерна

порт Констанца
Фото: Depositphotos

Через постійні обстріли українських портів, після виходу РФ з зернової угоди, Румунія збільшить свої транзитні потужності для українського зерна з 2 до 4 млн тонн щомісяця.

Про це заявив, міністр транспорту та інфраструктури Румунії Сорін Гріндяну повідомляє Agerpres.

Ми погодилися, що експорт українського зерна має бути прискорений у контексті відомих атак на українські порти Рені та Ізмаїл, що сталися протягом останніх тижнів. Під час цих зустрічей ми підкреслили важливість румунських наземних, залізничних і морських транспортних шляхів для підтримки безперервного потоку експорту та імпорту з України, – сказав він.

Після переговорів з представниками США, Європейського Союзу, Молдови, України та Румунії щодо альтернативних маршрутів транспортування зерна з України сторони дійшли згоди, що з точки зору транспорту на Дунаї Сулинський канал є єдиним життєздатним водним шляхом для цих перевезень, тому важливо оптимізувати пропускну спроможність цього маршруту.

Це була надзвичайно хороша і плідна зустріч, яка дозволить нам, завдяки заходам, яких ми вживемо, збільшити пропускну здатність транзиту зернових з України через Румунію, так що ми зможемо досягти мети в майже 4 мільйони тонн на місяць, з 2 мільйонів тонн, які ми маємо зараз, – зазначив міністр.

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Україна продовжить експортувати зерно, незалежно від бажання Росії.

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Зерно, Румунія, Чорноморська зернова ініціатива
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