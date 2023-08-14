Готовы идти на контакт. Путинские элиты пытаются топить друг друга — ГУР
Представители российских элит пытаются топить друг друга, поскольку сейчас идет конкуренция внутри и борьба за преференции, потоки и должности.
Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в комментарии Лига.net.
По его словам, часть этой элиты готова идти на контакт и иногда “даже болеет за то, чтобы другие группы внутри Кремля несли потери и поражения”.
— Ключевым мотивом во многих этих процессах является поиск своего места и определенных гарантий безопасности в будущем, после Путина, — отмечает разведчик.
Юсов считает, что Украина должна следить и воспользоваться этими процессами.
Он также отметил, что сейчас РФ делает ставку на дестабилизацию Украины и продолжает тратить на это колоссальные ресурсы.
— Ее расчет заключается в том, что путинский режим сможет продержаться дольше, чем Украина и украинцы, но пока Украина выглядит устойчивее режима Путина, — добавляет представитель ГУР.
Ранее представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что Россия пылала и будет пылать, пока ведет преступную геноцидную войну против Украины.
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