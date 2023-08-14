Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные Срочно
В Винницкой области во время тревоги прогремели взрывы: что известно
В Украине разрешили выезд за границу еще одной категории граждан
РФ ударила Кинжалами по Прикарпатью: погиб ребенок
Направлялся из Норвегии в Турцию: самолет с пассажирами попал в воздушное пространство Украины
В российском Уссурийске прорвало дамбу: затоплены десятки домов
Украина
Бедрак Виктория, редактор ленты

Готовы идти на контакт. Путинские элиты пытаются топить друг друга — ГУР

Готовы идти на контакт. Путинские элиты пытаются топить друг друга — ГУР
Фото: УНИАН

Представители российских элит пытаются топить друг друга, поскольку сейчас идет конкуренция внутри и борьба за преференции, потоки и должности.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в комментарии Лига.net.

По его словам, часть этой элиты готова идти на контакт и иногда “даже болеет за то, чтобы другие группы внутри Кремля несли потери и поражения”.

— Ключевым мотивом во многих этих процессах является поиск своего места и определенных гарантий безопасности в будущем, после Путина, — отмечает разведчик.

Юсов считает, что Украина должна следить и воспользоваться этими процессами.

Он также отметил, что сейчас РФ делает ставку на дестабилизацию Украины и продолжает тратить на это колоссальные ресурсы.

— Ее расчет заключается в том, что путинский режим сможет продержаться дольше, чем Украина и украинцы, но пока Украина выглядит устойчивее режима Путина, — добавляет представитель ГУР.

Ранее представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что Россия пылала и будет пылать, пока ведет преступную геноцидную войну против Украины.

Читайте также
Крым — это ключ. Ходжес рассказал, что нужно сделать Украине для победы в войне
Кримський міст

Источник: ЛІГА.net
Андрій Юсов, Война в Украине, Разведка, Росія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В порту раздается сирена: в Бердянске слышен взрыв
Вибух
ВСУ имеют успех на левом берегу Херсонщины — Маляр
Війна в Україні
Почему не приходят деньги ВПЛ – причины задержки выплат
гроші, гривні, виплати
Крым — это ключ. Ходжес рассказал, что нужно сделать Украине для победы в войне
Кримський міст
Ночью россияне ракетами ударили вблизи Запорожья, два человека погибли
Запорізька облість обстріл
Видео
Натягивают противоминные сетки и ставят наблюдательные пункты: Одесса готова к пляжному сезону

Показатели воды в норме, а противоминные сетки уже натягивают. Одесские пляжи снова готовят к открытию. Соответствующее распоряжение подписал глава ОВА Олег Кипер. Он объясняет, что побережье станет доступным для людей для оздоровления. Правда, только некоторые его участки, которые будут соответствовать нормам. Однако в военном командовании считают, что рекреационные зоны Одессы и области все еще несут немало угроз. С этим согласны и экологи.

Александра Ченкова
Все решит Кабмин: противостояние Нафтогаза и АРМА
Готовы идти на контакт. Путинские элиты пытаются топить друг друга — ГУР
Восстановление энергетики: каким будет следующий отопительный сезон
Готовы идти на контакт. Путинские элиты пытаются топить друг друга — ГУР
Пострадал за преданность: волонтеры спасли собачку из новой Каховки
Готовы идти на контакт. Путинские элиты пытаются топить друг друга — ГУР
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (11.08.2023)
Готовы идти на контакт. Путинские элиты пытаются топить друг друга — ГУР
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь