Готовы идти на контакт. Путинские элиты пытаются топить друг друга — ГУР

Представители российских элит пытаются топить друг друга, поскольку сейчас идет конкуренция внутри и борьба за преференции, потоки и должности.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в комментарии Лига.net.

По его словам, часть этой элиты готова идти на контакт и иногда “даже болеет за то, чтобы другие группы внутри Кремля несли потери и поражения”.

— Ключевым мотивом во многих этих процессах является поиск своего места и определенных гарантий безопасности в будущем, после Путина, — отмечает разведчик.

Юсов считает, что Украина должна следить и воспользоваться этими процессами.

Он также отметил, что сейчас РФ делает ставку на дестабилизацию Украины и продолжает тратить на это колоссальные ресурсы.

— Ее расчет заключается в том, что путинский режим сможет продержаться дольше, чем Украина и украинцы, но пока Украина выглядит устойчивее режима Путина, — добавляет представитель ГУР.

Ранее представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что Россия пылала и будет пылать, пока ведет преступную геноцидную войну против Украины.

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