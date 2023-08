Крым — это ключ. Ходжес рассказал, что нужно сделать Украине для победы в войне

Украина сможет победить в войне против РФ, если изолирует Крым и сделает его неприступным для российских войск.

Об этом рассказал бывший командующий армии США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, отвечая на пост экономиста и дипломата Андерса Ослунда об атаке на Крымский мост.

Ходжес ответил, что верит в украинский Генеральный штаб и солдат.

I have great faith in the Ukrainian General Staff and their Soldiers. Isolating Crimea and making it untenable for Russian forces is how they win. Crimea is the key. Kremlin won’t care about Donbas once Crimea is done. https://t.co/I9wH1LQJVo

