Крым — это ключ. Ходжес рассказал, что нужно сделать Украине для победы в войне

Украина сможет победить в войне против РФ, если изолирует Крым и сделает его неприступным для российских войск.

Об этом рассказал бывший командующий армии США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, отвечая на пост экономиста и дипломата Андерса Ослунда об атаке на Крымский мост.

— Украина, похоже, поступает правильно. Она бомбит Керченский мост и мосты на севере Крыма, оставляя Крым без сухопутного снабжения. России лучше уйти из Крыма и Севастополя, и тогда трусливый диктатор Путин поджарится в своем бункере, — написал Ослунд.

Ходжес ответил, что верит в украинский Генеральный штаб и солдат.

— Изолировать Крым и сделать его неприступным для российских войск — вот как они победят. Крым — это ключ. Кремль не будет заботиться о Донбассе, как только с Крымом будет покончено, — считает он.

I have great faith in the Ukrainian General Staff and their Soldiers. Isolating Crimea and making it untenable for Russian forces is how they win. Crimea is the key. Kremlin won’t care about Donbas once Crimea is done. https://t.co/I9wH1LQJVo — Ben Hodges (@general_ben) August 12, 2023

12 августа дважды за день на незаконно построенном Керченском мосту раздавались взрывы.

Первые взрывы на Крымском мосту прозвучали после обеда. А второй за день хлопок на Керченском мосту произошел примерно через два часа.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.