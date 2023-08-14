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Крым — это ключ. Ходжес рассказал, что нужно сделать Украине для победы в войне

Кримський міст
Фото: Getty Images

Украина сможет победить в войне против РФ, если изолирует Крым и сделает его неприступным для российских войск.

Об этом рассказал бывший командующий армии США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, отвечая на пост экономиста и дипломата Андерса Ослунда об атаке на Крымский мост.

— Украина, похоже, поступает правильно. Она бомбит Керченский мост и мосты на севере Крыма, оставляя Крым без сухопутного снабжения. России лучше уйти из Крыма и Севастополя, и тогда трусливый диктатор Путин поджарится в своем бункере, — написал Ослунд.

Ходжес ответил, что верит в украинский Генеральный штаб и солдат.

— Изолировать Крым и сделать его неприступным для российских войск — вот как они победят. Крым — это ключ. Кремль не будет заботиться о Донбассе, как только с Крымом будет покончено, — считает он.

12 августа дважды за день на незаконно построенном Керченском мосту раздавались взрывы.

Первые взрывы на Крымском мосту прозвучали после обеда. А второй за день хлопок на Керченском мосту произошел примерно через два часа.

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БПЛА Shahed

Война в Украине, Донбас, Крым, Росія
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