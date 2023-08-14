Готові йти на контакт. Путінські еліти намагаються топити один одного – ГУР

Представники російських еліт намагаються топити один одного, оскільки наразі триває конкуренція всередині й боротьба за преференції, потоки та посади.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в коментарі Ліга.net.

За його словами, частина цієї еліти готова іти на контакт і подекуди “навіть вболіває за те, щоб інші групи всередині Кремля зазнавали втрат та поразок”.

– Ключовим мотивом у багатьох цих процесах є пошук свого місця і певних безпекових гарантій у майбутньому, після Путіна, – відзначає розвідник.

Юсов вважає, що Україна має стежити і скористатись цими процесами.

Він також зазначив, що зараз РФ робить ставку на дестабілізацію України і продовжує витрачати на це колосальні ресурси.

– Її розрахунок полягає у тому, що путінський режим зможе протриматися довше, ніж Україна й українці, але поки Україна виглядає стійкішою за режим Путіна, – додає представник ГУР.

Раніше представник ГУР Андрій Юсов заявив, що Росія палала й буде палати, доки веде злочинну геноцидну війну проти України.

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