Готові йти на контакт. Путінські еліти намагаються топити один одного – ГУР
Представники російських еліт намагаються топити один одного, оскільки наразі триває конкуренція всередині й боротьба за преференції, потоки та посади.
Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в коментарі Ліга.net.
За його словами, частина цієї еліти готова іти на контакт і подекуди “навіть вболіває за те, щоб інші групи всередині Кремля зазнавали втрат та поразок”.
– Ключовим мотивом у багатьох цих процесах є пошук свого місця і певних безпекових гарантій у майбутньому, після Путіна, – відзначає розвідник.
Юсов вважає, що Україна має стежити і скористатись цими процесами.
Він також зазначив, що зараз РФ робить ставку на дестабілізацію України і продовжує витрачати на це колосальні ресурси.
– Її розрахунок полягає у тому, що путінський режим зможе протриматися довше, ніж Україна й українці, але поки Україна виглядає стійкішою за режим Путіна, – додає представник ГУР.
Раніше представник ГУР Андрій Юсов заявив, що Росія палала й буде палати, доки веде злочинну геноцидну війну проти України.
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