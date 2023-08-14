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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Ігнат розповів, чи можуть росіяни готувати обстріли на День Незалежності

Ракета летить в небі
Фото: Depositphotos

Російські війська можуть вдатися до обстрілів України як на День Незалежності, так і в будь-який інший день.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, відповідаючи на запитання про ймовірність ворожої атаки 24 серпня.

За його словами, наразі в небі перебуває 30 російських повітряних цілей. Йдеться про безпілотники, літаки-розвідники та винищувачі. З огляду на це, від окупантів можна чекати чого завгодно і коли завгодно.

– Будь-які засоби повітряного нападу – це питання швидке. Ухвалили рішення – привели у бойову готовність – запустили. Зрозуміло, що ми будемо у ці дні більш посилено, більш виважено та більш впевнено контролювати обстановку, як це робимо і завжди. Тут в нас кожний день – це тривога й увага. Тому потрібно про це пам’ятати, – сказав Ігнат.

Нагадаємо, минулого року на День Незалежності росіяни завдали ракетного удару по залізничній станції в селищі Чаплине Дніпропетровської області. Внаслідок атаки загинули щонайменше 25 людей.

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Війна в Україні, Ракетні удари Росії, Російська агресія, Юрій Ігнат
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