Еженедельно в Мариуполе умирают около 400 человек — Андрющенко
Из-за ненадлежащей медицинской помощи во временно оккупированном Мариуполе постоянно растет смертность, сейчас еженедельно умирют около 400 человек.
Об этом рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в эфире Общественного радио.
По его словам, в Мариуполе работает только больница интенсивной терапии №2.
— По медицинской помощи в Мариуполе, то в городе реально только умереть и это в принципе все. По районам города еще запустили они якобы три больницы, но их больницами не назовешь, потому что там нет стационаров, — сказал Андрющенко.
Советник мэра отметил, что также есть большая проблема с инсулином.
— И очень распространенная практика — людям не дают умирать в больницах. То есть их держат на чем угодно, а потом, понимая, что ситуация не улучшится, отправляют домой, и люди умирают дома. Смертность растет постоянно. Если год назад после оккупации и уничтожения города, когда не было еще ни воды, ни электричества, смертность составляла примерно 250 человек в неделю, то сегодня — около 400, — добавил он.
Андрющенко подчеркнул, что в целом эта ситуация демонстрирует недостаток врачей.
Ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в городе еженедельно российские военные арестовывают не менее 100 местных жителей.
Показатели воды в норме, а противоминные сетки уже натягивают. Одесские пляжи снова готовят к открытию. Соответствующее распоряжение подписал глава ОВА Олег Кипер. Он объясняет, что побережье станет доступным для людей для оздоровления. Правда, только некоторые его участки, которые будут соответствовать нормам. Однако в военном командовании считают, что рекреационные зоны Одессы и области все еще несут немало угроз. С этим согласны и экологи.Александра Ченкова