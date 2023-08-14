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Еженедельно в Мариуполе умирают около 400 человек — Андрющенко

Еженедельно в Мариуполе умирают около 400 человек — Андрющенко
Фото: Getty Images

Из-за ненадлежащей медицинской помощи во временно оккупированном Мариуполе постоянно растет смертность, сейчас еженедельно умирют около 400 человек.

Об этом рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в эфире Общественного радио.

По его словам, в Мариуполе работает только больница интенсивной терапии №2.

— По медицинской помощи в Мариуполе, то в городе реально только умереть и это в принципе все. По районам города еще запустили они якобы три больницы, но их больницами не назовешь, потому что там нет стационаров, — сказал Андрющенко.

Советник мэра отметил, что также есть большая проблема с инсулином.

— И очень распространенная практика — людям не дают умирать в больницах. То есть их держат на чем угодно, а потом, понимая, что ситуация не улучшится, отправляют домой, и люди умирают дома. Смертность растет постоянно. Если год назад после оккупации и уничтожения города, когда не было еще ни воды, ни электричества, смертность составляла примерно 250 человек в неделю, то сегодня — около 400, — добавил он.

Андрющенко подчеркнул, что в целом эта ситуация демонстрирует недостаток врачей.

Ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в городе еженедельно российские военные арестовывают не менее 100 местных жителей.

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Источник: Громадське
Война в Украине, Донецкая область, Мариуполь, Смерть
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