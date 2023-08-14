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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Щотижня у Маріуполі вмирають близько 400 людей – Андрющенко

Щотижня у Маріуполі вмирають близько 400 людей – Андрющенко
Фото: Getty Images

Через неналежну медичну допомогу в тимчасово окупованому Маріуполі постійно росте смертність, наразі щотижня вмирають близько 400 людей.

Про це розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в етері Громадського радіо.

За його словами, у Маріуполі працює лише лікарня інтенсивної терапії №2.

– Щодо медичної допомоги в Маріуполі, то у місті реально тільки померти, і це в принципі все. По районах міста ще запустили вони нібито три лікарні, але їх лікарнями не назвеш, бо там немає стаціонарів, — сказав Андрющенко.

Радник мера зазначив, що також є велика проблема з інсуліном.

– І дуже поширена практика — людям не дають помирати у лікарнях. Тобто їх тримають на будь-чому, а потім, розуміючи, що ситуація не покращиться, відправляють додому, і люди помирають вдома. Смертність росте постійно. Якщо рік тому після окупації і знищення міста, коли не було ще ні води, ні електрики, смертність становила приблизно 250 людей на тиждень, то сьогодні — близько 400, – додав він.

Андрющенко наголосив, що загалом ця ситуація демонструє нестачу лікарів.

Раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що у місті щотижня російські військові заарештовують щонайменше 100 місцевих жителів.

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Джерело: Громадське
Війна в Україні, Донецька область, Маріуполь, Смерть
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