Щотижня у Маріуполі вмирають близько 400 людей – Андрющенко
Через неналежну медичну допомогу в тимчасово окупованому Маріуполі постійно росте смертність, наразі щотижня вмирають близько 400 людей.
Про це розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в етері Громадського радіо.
За його словами, у Маріуполі працює лише лікарня інтенсивної терапії №2.
– Щодо медичної допомоги в Маріуполі, то у місті реально тільки померти, і це в принципі все. По районах міста ще запустили вони нібито три лікарні, але їх лікарнями не назвеш, бо там немає стаціонарів, — сказав Андрющенко.
Радник мера зазначив, що також є велика проблема з інсуліном.
– І дуже поширена практика — людям не дають помирати у лікарнях. Тобто їх тримають на будь-чому, а потім, розуміючи, що ситуація не покращиться, відправляють додому, і люди помирають вдома. Смертність росте постійно. Якщо рік тому після окупації і знищення міста, коли не було ще ні води, ні електрики, смертність становила приблизно 250 людей на тиждень, то сьогодні — близько 400, – додав він.
Андрющенко наголосив, що загалом ця ситуація демонструє нестачу лікарів.
Раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що у місті щотижня російські військові заарештовують щонайменше 100 місцевих жителів.
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