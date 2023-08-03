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Украина
Бедрак Виктория, редактор ленты

Не все возвращаются домой. Оккупанты еженедельно арестовывают около 100 мариупольцев

російські окупанти
Фото: Getty Images

В Мариуполе Донецкой области еженедельно российские военные арестовывают не менее 100 местных жителей.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини рассказал советник мэра города Петр Андрющенко.

По его словам, уровень репрессий, зачисток и поисковых мероприятий, которые происходят в городе, не ослабевает с первого дня оккупации. Он набрал максимальных оборотов примерно год назад в августе и с тех пор держится на высоком уровне.

Андрющенко отметил, что местных арестовывают даже за подписку на украинские телеграмм-каналы. Также по его данным, на сегодняшний день в Мариуполе есть две основных пыточных.

— Зачистки продолжаются, аресты продолжаются, люди продолжают, к сожалению, исчезать. В принципе, каждую неделю под арест подпадают не менее 100 мариупольцев, и далеко не все потом возвращаются домой, — отметил он.

Ранее в Мариуполе во время празднования Дня ВМФ украинские партизаны отравили российских офицеров, двое оккупантов умерли.

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Источник: телемарафон

Война в Украине, Донецкая область, Мариуполь
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