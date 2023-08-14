Многочисленные ушибы головы: на Одесчине в воинской части избили солдата

Работники ГБР расследуют факт избиения военнослужащего в одной из воинских частей в Одесской области.

12 августа 2023 года в бюро поступила информация, что из-за драки в воинской части в больницу госпитализирован военнослужащий с ушибами головы.

— Работники ГБР сразу отреагировали на сообщение и провели неотложные следственные действия на территории части, изъяли видео, опросили свидетелей, а также потерпевшего в больнице. По его словам, телесные повреждения нанес ответственный по воинской части, — говорится в сообщении ГБР.

Сейчас открыто уголовное производство по факту превышения военным должностным лицом власти или служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

Продолжается досудебное следствие, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Источник : ГБР

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