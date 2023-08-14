Многочисленные ушибы головы: на Одесчине в воинской части избили солдата
Работники ГБР расследуют факт избиения военнослужащего в одной из воинских частей в Одесской области.
12 августа 2023 года в бюро поступила информация, что из-за драки в воинской части в больницу госпитализирован военнослужащий с ушибами головы.
— Работники ГБР сразу отреагировали на сообщение и провели неотложные следственные действия на территории части, изъяли видео, опросили свидетелей, а также потерпевшего в больнице. По его словам, телесные повреждения нанес ответственный по воинской части, — говорится в сообщении ГБР.
Сейчас открыто уголовное производство по факту превышения военным должностным лицом власти или служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).
Продолжается досудебное следствие, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Показатели воды в норме, а противоминные сетки уже натягивают. Одесские пляжи снова готовят к открытию. Соответствующее распоряжение подписал глава ОВА Олег Кипер. Он объясняет, что побережье станет доступным для людей для оздоровления. Правда, только некоторые его участки, которые будут соответствовать нормам. Однако в военном командовании считают, что рекреационные зоны Одессы и области все еще несут немало угроз. С этим согласны и экологи.Александра Ченкова