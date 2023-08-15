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Партнеры не ставили каких-то требований вести переговоры с РФ — Данилов

Олексій Данілов
Фото: УНИАН

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что союзники не давят на Украину по поводу мирных переговоров с РФ.

Об этом он сказал в интервью газете la Repubblica.

Так, Данилов отрицательно ответил на слова журналиста, что партнеры якобы пытаются убедить Киев вести переговоры о прекращении войны и вопрос, какой сценарий они при этом предлагают.

— Сообщения об этом якобы давлении не подтверждены ничем. Они существуют только в интернете. Я не знаю, возможно, это работа российской армии троллей, но партнеры не ставили каких-то требований вести переговоры, — сказал он.

По словам секретаря СНБО, Украина будет решать эту проблему самостоятельно и ни о каких переговорах с российским диктатором Владимиром Путиным речь не идет.

— Россия должна быть разрушена, как современный Карфаген. Нельзя оставлять врага позади себя, — добавил Данилов.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина сможет вести переговоры с РФ после вывода оккупационных войск с наших земель. В то же время Киев исключает возможность диалога с российским диктатором Владимиром Путиным.

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Источник: la Repubblica

Война в Украине, Алексей Данилов, Росія
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