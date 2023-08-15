Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Прямував з Норвегії до Туреччини: літак з пасажирами потрапив у повітряний простір України
Терміново
Ракетний удар по Львову: зруйновані квартири, пошкоджені автівки, є влучання у садочок
У двох селах на Львівщині через влучання ракет пошкоджено 19 будинків, є поранені
У російському Уссурійську прорвало дамбу: затоплено десятки будинків
На Кримському мосту “бавовна”: рух автомобілів перекрили
Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Партнери не ставили якихось вимог вести переговори з РФ – Данілов

Олексій Данілов
Фото: УНІАН

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що союзники не тиснуть на Україну щодо мирних переговорів із РФ.

Про це він сказав в інтерв’ю газеті la Repubblica.

Так, Данілов заперечно відповів на слова журналіста, що партнери нібито намагаються переконати Київ вести переговори про припинення війни, і на запитання, який сценарій вони пропонують.

– Повідомлення про цей нібито тиск не підтверджені нічим. Вони є лише в інтернеті. Я не знаю, можливо, це робота російської армії тролів, але партнери не ставили якихось вимог вести переговори, – сказав він.

За словами секретаря РНБО, Україна буде вирішувати цю проблему самостійно і про жодні переговори із російським диктатором Володимиром Путіним не йдеться.

– Росія має бути бути зруйнована, як сучасний Карфаген. Не можна залишати ворога позаду себе, – додав Данілов.

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що Україна зможе вести переговори з РФ після виведення окупаційних військ з наших земель. Водночас Київ виключає можливість діалогу з російським диктатором Володимиром Путіним.

Читайте також
Обговорили надання ППО та бронемашин: Резніков зустрівся з міністром фінансів Німеччини
Резніков та міністр фінансів Німеччини

Джерело: la Repubblica

Війна в Україні, Олексій Данілов, Росія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
На Київщині командири Нацгвардії незаконно нарахували собі майже 14 млн “бойових” премій
СБУ
У ракетах Х-101, випущених вночі по Україні, було до 30 іноземних мікросхем – ОП
Партнери не ставили якихось вимог вести переговори з РФ – Данілов
У Буковелі відпочили понад 1,3 тис. дітей: Зеленська зустрілася із прийомними родинами
Зеленська в Буковелі
Обговорили надання ППО та бронемашин: Резніков зустрівся з міністром фінансів Німеччини
Резніков та міністр фінансів Німеччини
У Луцьку пожежники ліквідували наслідки ракетного обстрілу підприємства
удар по Луцьку
Відео
Подорожі
Натягують протимінні сітки та ставлять спостережні пункти: Одеса готова до пляжного сезону

Показники води у нормі, а протимінні сітки вже натягують. Одеські пляжі знову готують до відкриття. Відповідне розпорядження підписав голова ОВА Олег Кіпер. Він пояснює, узбережжя стане доступним для людей задля оздоровлення. Щоправда, лише певні його ділянки, які відповідатимуть нормам. Однак у військовому командуванні вважають, рекреаційні зони Одещини все ще несуть чимало загроз. З цим погоджуються й екологи.

Олександра Ченкова
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (15.08.2023)
Партнери не ставили якихось вимог вести переговори з РФ – Данілов
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (14.08.2023)
Партнери не ставили якихось вимог вести переговори з РФ – Данілов
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:00 (14.08.2023)
Партнери не ставили якихось вимог вести переговори з РФ – Данілов
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (14.08.2023)
Партнери не ставили якихось вимог вести переговори з РФ – Данілов
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь