Партнери не ставили якихось вимог вести переговори з РФ – Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що союзники не тиснуть на Україну щодо мирних переговорів із РФ.

Про це він сказав в інтерв’ю газеті la Repubblica.

Так, Данілов заперечно відповів на слова журналіста, що партнери нібито намагаються переконати Київ вести переговори про припинення війни, і на запитання, який сценарій вони пропонують.

– Повідомлення про цей нібито тиск не підтверджені нічим. Вони є лише в інтернеті. Я не знаю, можливо, це робота російської армії тролів, але партнери не ставили якихось вимог вести переговори, – сказав він.

За словами секретаря РНБО, Україна буде вирішувати цю проблему самостійно і про жодні переговори із російським диктатором Володимиром Путіним не йдеться.

– Росія має бути бути зруйнована, як сучасний Карфаген. Не можна залишати ворога позаду себе, – додав Данілов.

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що Україна зможе вести переговори з РФ після виведення окупаційних військ з наших земель. Водночас Київ виключає можливість діалогу з російським диктатором Володимиром Путіним.

Джерело: la Repubblica

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