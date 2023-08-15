Партнери не ставили якихось вимог вести переговори з РФ – Данілов
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що союзники не тиснуть на Україну щодо мирних переговорів із РФ.
Про це він сказав в інтерв’ю газеті la Repubblica.
Так, Данілов заперечно відповів на слова журналіста, що партнери нібито намагаються переконати Київ вести переговори про припинення війни, і на запитання, який сценарій вони пропонують.
– Повідомлення про цей нібито тиск не підтверджені нічим. Вони є лише в інтернеті. Я не знаю, можливо, це робота російської армії тролів, але партнери не ставили якихось вимог вести переговори, – сказав він.
За словами секретаря РНБО, Україна буде вирішувати цю проблему самостійно і про жодні переговори із російським диктатором Володимиром Путіним не йдеться.
– Росія має бути бути зруйнована, як сучасний Карфаген. Не можна залишати ворога позаду себе, – додав Данілов.
Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що Україна зможе вести переговори з РФ після виведення окупаційних військ з наших земель. Водночас Київ виключає можливість діалогу з російським диктатором Володимиром Путіним.
Джерело: la Repubblica
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