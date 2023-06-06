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Татьяна Забожко, редактор ленты

Есть доказательства контролируемого дистанционного подрыва оккупантами Каховской ГЭС – ГУР

Есть доказательства контролируемого дистанционного подрыва оккупантами Каховской ГЭС – ГУР
Фото: Офис генпрокурора

Украинская сторона имеет доказательства того, что российские оккупанты контролируемо дистанционно взорвали дамбу Каховской ГЭС.

Об этом в эфире Youtube-канала Мы – Украина сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

По его словам, Украина уже не раз сообщала о фактах перемещения россиянами взрывчатых веществ и соответствующей техники.

Пока украинской стороне остается лишь оценить мощность взрывов и подсчитать, сколько для этого было применено взрывчатки.

Украинская разведка наблюдала за тем, как оккупанты минировали опоры дамбы, следила за информацией о перемещении взрывчатки, в частности, в машинный зал и другие объекты, находившиеся под контролем российских террористов.

Андрей Юсов напоминает, что еще в октябре и Главное управление разведки, и военно-политическое руководство государства информировало мир о том, что оккупанты намеренно заминировали Каховскую дамбу.

– Это свидетельствует о том, что действия россиян – не спонтанные, а запланированные. Сегодняшний теракт является сознательным террористическим актом, актом экоцида и продолжением геноцидной войны против украинцев, – отмечает Андрей Юсов.

Подрывом Каховской ГЭС россияне преследуют несколько преступных целей.

Прежде всего, это препятствование действиям украинских Сил безопасности и обороны на Юге Украины.

Кроме того, это продолжение политики ядерного шантажа, поскольку подрыв актуализирует вопрос ядерной угрозы на Запорожской атомной электростанции, безопасность которой напрямую зависит от Каховского хранилища.

Еще одна задача россиян – рассеять, повлечь за собой переселение украинского гражданского населения Херсонской области.

И, конечно, это практика выжженной земли от “политики орды”. Такими действиями оккупанты пытаются сигнализировать украинским Силам безопасности и обороны, а также украинскому обществу о том, что либо они останутся на оккупированных территориях, либо там будет сплошная руина.

Однако, добавляет представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины, шантаж РФ своих результатов не достигнет.

– Это преступления, за которые нужно будет отвечать и которые будут являться важными доказательствами на международном трибунале против Путина, его приспешников и всего его преступного режима, – уверяет Андрей Юсов.

Отметим, что около 02:30 6 июня российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС.

По данным Укргидроэнерго, подрыв произошел изнутри машинного зала.

В результате этого Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.

Из-за подрыва уровень воды в Каховском водохранилище стремительно снижается, что является дополнительной угрозой для временно оккупированной Запорожской АЭС.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 468-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

ЗАЕС, Каховська ГЕС, Разведка
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