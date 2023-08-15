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РФ обстреляла Краматорск из ЗРК С-300, есть погибший и раненые

РФ обстреляла Краматорск из ЗРК С-300, есть погибший и раненые

Вечером 14 августа войска РФ атаковали Краматорск Донецкой области из зенитно-ракетного комплекса С-300.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

— Снаряды оккупантов попали по складским помещениям, где хранились продукты питания. На площади 2 400 кв. м возник пожар. В результате обстрела под завалами оказались двое грузчиков, тело одного из них деблокировали спасатели. Состояние другого мужчины пока неизвестно, — говорится в сообщении.

Кроме того, получила телесные повреждения 38-летняя кладовщик предприятия. Она с легкими телесными повреждениями доставлена в больницу.

РФ обстреляла Краматорск из ЗРК С-300, есть погибший и раненые
РФ обстреляла Краматорск из ЗРК С-300, есть погибший и раненые
РФ обстреляла Краматорск из ЗРК С-300, есть погибший и раненые
РФ обстреляла Краматорск из ЗРК С-300, есть погибший и раненые
РФ обстреляла Краматорск из ЗРК С-300, есть погибший и раненые
РФ обстреляла Краматорск из ЗРК С-300, есть погибший и раненые

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Кроме того, как сообщил Краматорский городской совет, около 04:00 россияне обстреляли соседний Славянск.

В результате пострадал завод Зевс керамика. К счастью, обошлось без жертв.

Ночью россияне нанесли новый ракетный удар по Украине — под прицелом были по меньшей мере пять областей. К сожалению, есть погибшие и раненые.

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Источник, фото: Донецкая обласная прокуратура

Война в Украине, Донецкая область, Краматорск
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