Какие ракеты не удалось сбить во время атаки 15 августа – рассказал Игнат

Во время ночной атаки 15 августа силам ПВО, к сожалению, не удалось сбить крылатые ракеты Х-22, запущенные врагом с самолетов дальней авиации Ту-22М3.

— Как известно, эти ракеты атакуют по баллистической траектории, — объяснил в эфире телемарафона Єдині новини спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, сегодня ночью РФ применила крылатые ракеты воздушного и морского базирования.

— Самолеты Ту-22М3 с двух аэродромов базирования нанесли удары ракетами Х-22 непосредственно по Донецкой области, в район Краматорска. Далее были пуски из района Каспия. Самолеты Ту-95 нанесли удары уже ракетами Х-101/Х-555. Около 20 таких ракет были выпущены фактически по всей территории Украины. Удалось уничтожить — если еще добавим Калибры с Черного моря — из 24 крылатых ракет, которые мы можем сбивать обычными средствами, 16, — уточнил он.

Также, подчеркнул Игнат, зафиксированы пуски ракет С-300 и С-400 по Запорожской и Днепропетровской областях.

Ночью 15 августа около РФ выпустила по Украине 28 крылатых ракет воздушного и морского базирования, в том числе 4 Х-22 с шести самолетов дальней авиации Ту-22М3, 20 ракет Х-101/Х-555 с 11 самолетов стратегической авиации и 4 Калибра.

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