Попадание в детсад, предприятия и дома: последствия очередной ракетной атаки на Украину

Ночью российская авиация и флот нанесли очередной ракетный удар по Украине — под прицелом были по меньшей мере пять областей. К сожалению, есть погибшие и раненые.

Так, во Львове от попадания вражеских ракет выгорели квартиры в жилом доме, одна из ракет упала на территории детского сада. Уничтожен павильон — на месте воронка. В помещении садика вылетели окна, внутри все разбито. К счастью, обошлось без пострадавших.

Во Львове временно перекрыли улицу Ряшевскую. Также внесли изменения в схему движения общественного транспорта, а именно троллейбусов 23 и 30, а также автобусов 14, 21 и 92.

Во Львовской области в селе Ставчаны от российских ракет повреждения получили 10 частных жилых домов. По словам председателя Львовской ОВА Максима Козицкого, известно о людях, которые получили легкие травмы.

Фото: Максим Козицкий

Повреждены дома также в селе Суховоля. О пострадавших не сообщается.

В Луцке из-за попадания двух российских ракет, к сожалению, есть погибшие и раненые.

По словам председателя Волынской ОВА Юрия Погуляйко, есть прилет в одно из промышленных предприятий города. Известно о гибели трех человек, еще трое получили ранения.

Также россияне ударили ракетами по Смеле в Черкасской области. По словам начальника Черкасской ОВА Игоря Табурца, пострадавших от обстрела нет, но есть разрушения, часть Смелы осталась без воды.

В Днепре россияне попали в предприятие, там произошел пожар, сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

В результате удара по предприятию ранены два человека: 59-летняя женщина получила легкие повреждения и будет лечиться дома. 70-летнего мужчину госпитализировали. Он в состоянии средней тяжести.

Пожар на площади более 800 м кв. локализовали.

Также в городе российские ракеты изуродовали спортивный объект, где проводились всеукраинские соревнования. Там вылетели окна, побит фасад и внутренняя стена.

В Хмельницкой области ночью во время масштабной воздушной тревоги работала наша противовоздушная оборона.

В одном из сел Запорожского района ракета попала в стадион гимназии, повреждено здание учебного заведения, жилые дома, здание детского сада.

В Донецкой области в Краматорске есть попадание в продуктовый склад. Погибло два человека. Одна женщина ранена — состояние не тяжелое.

Также оккупанты обстреляли промышленную зону. Без пострадавших, но есть разрушения. Под огнем и окрестности Краматорска.

Фото: Максим Козицкий

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