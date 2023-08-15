РФ обстріляла Краматорськ із ЗРК С-300, є загиблий та поранені

Увечері 14 серпня війська РФ атакували Краматорськ Донецької області з зенітно-ракетного комплексу С-300.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

– Снаряди окупантів поцілили по складських приміщеннях, де зберігались продукти харчування. На площі 2400 кв. м виникла пожежа. Внаслідок обстрілу під завалами опинились двоє вантажників, тіло одного з них деблокували рятувальники. Стан іншого чоловіка наразі невідомий, – йдеться у повідомленні.

Крім того, зазнала тілесних ушкоджень 38-річна комірник підприємства. Її з легкими тілесними ушкодженнями доставлено до лікарні.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Вночі росіяни завдали нового ракетного удару по Україні – під прицілом були щонайменше п’ять областей. На жаль, є загиблі та поранені.

Джерело, фото: Донецька обласна прокуратура

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.