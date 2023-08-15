Які ракети не вдалося збити під час атаки 15 серпня – розповів Ігнат
Під час нічної атаки 15 серпня силам ППО, на жаль, не вдалося збити крилаті ракети Х-22, запущені ворогом із літаків дальньої авіації Ту-22М3.
– Як відомо, ці ракети атакують по балістичній траєкторії, – пояснив в ефірі телемарафону Єдині новини речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
За його словами, сьогодні вночі РФ застосувала крилаті ракети повітряного та морського базування.
– Літаки Ту-22М3 із двох аеродромів базування завдали ударів ракетами Х-22 безпосередньо по Донецькій області, в район Краматорська. Далі були пуски з району Каспію. Літаки Ту-95 завдали ударів вже ракетами Х-101/Х-555. Близько 20 таких ракет було випущено фактично по всій території України. Вдалося знищити – якщо ще додамо Калібри з Чорного моря – з 24 крилатих ракет, які ми можемо збивати звичайними засобами, 16, – уточнив він.
Також, наголосив Ігнат, зафіксовано пуски ракет С-300 і С-400 по Запорізькій та Дніпропетровській областях.
Вночі 15 серпня РФ випустила по Україні 28 крилатих ракет повітряного та морського базування, зокрема 4 Х-22 із шести літаків дальньої авіації Ту-22М3, 20 ракет Х-101/Х-555 із 11 літаків стратегічної авіації та 4 Калібри.
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