Ночью РФ запустила по Украине 28 крылатых ракет: силы ПВО сбили 16

Ночью около 04:00 российские оккупанты нанесли массированный удар по Украине ракетами воздушного и морского базирования.

Всего в воздушном пространстве Украины зафиксировано не менее 28 крылатых ракет различных типов, в частности:

четыре крылатые ракеты Х-22 — с шести самолетов дальней авиации Ту-22М3 (аэродромы базирования Сольцы, Шайковка);

— с шести самолетов дальней авиации Ту-22М3 (аэродромы базирования Сольцы, Шайковка); 20 крылатых ракет Х-101/Х-555 с 11 самолетов стратегической авиации (аэродромы базирования Энгельс, Оленегорск);

с 11 самолетов стратегической авиации (аэродромы базирования Энгельс, Оленегорск); четыре крылатые ракеты Калибр с фрегата из акватории Черного моря (район Ялты).

Командование отмечает, что во многих регионах ночью работала противовоздушная оборона: зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы, истребительная авиация, подразделения непосредственного прикрытия.

В результате противовоздушного боя уничтожено 16 крылатых ракет Х-101/Х-555 и Калибр.

Кроме того, зафиксировано восемь пусков вражеских зенитных управляемых ракет С-300С-400 по Днепропетровской и Запорожской областях.

Так, в Хмельницкой области ночью во время масштабной воздушной тревоги работала наша противовоздушная оборона. Во Львове есть попадания в жилые дома, повреждены машины.

В Луцке из-за попадания российской ракеты в одно из предприятий погибли по меньшей мере три человека, есть раненые.

Источник: Воздушные сили ВСУ

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