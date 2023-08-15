Ночью РФ запустила по Украине 28 крылатых ракет: силы ПВО сбили 16
Ночью около 04:00 российские оккупанты нанесли массированный удар по Украине ракетами воздушного и морского базирования.
Всего в воздушном пространстве Украины зафиксировано не менее 28 крылатых ракет различных типов, в частности:
- четыре крылатые ракеты Х-22 — с шести самолетов дальней авиации Ту-22М3 (аэродромы базирования Сольцы, Шайковка);
- 20 крылатых ракет Х-101/Х-555 с 11 самолетов стратегической авиации (аэродромы базирования Энгельс, Оленегорск);
- четыре крылатые ракеты Калибр с фрегата из акватории Черного моря (район Ялты).
Командование отмечает, что во многих регионах ночью работала противовоздушная оборона: зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы, истребительная авиация, подразделения непосредственного прикрытия.
В результате противовоздушного боя уничтожено 16 крылатых ракет Х-101/Х-555 и Калибр.
Кроме того, зафиксировано восемь пусков вражеских зенитных управляемых ракет С-300С-400 по Днепропетровской и Запорожской областях.
Так, в Хмельницкой области ночью во время масштабной воздушной тревоги работала наша противовоздушная оборона. Во Львове есть попадания в жилые дома, повреждены машины.
В Луцке из-за попадания российской ракеты в одно из предприятий погибли по меньшей мере три человека, есть раненые.
Источник: Воздушные сили ВСУ
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