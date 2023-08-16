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Валентина Летяк, редактор ленты

Это локальные атаки, РФ не имеет успехов на Купянском направлении — Скибицкий

Это локальные атаки, РФ не имеет успехов на Купянском направлении — Скибицкий

Попытки российской армии атаковать на Купянском направлении не имеют стратегических успехов.

— Операции, которые осуществляет Россия, не имеют стратегического военного характера, это лишь локализованные нападения, — отметил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в комментарии британскому изданию Financial Times.

По его словам, РФ все еще пытается выйти на административные границы Донецкой области, однако нынешние действия армии государства-агрессора на фронте лишены признаков стратегии.

— Купянское направление остается одним из мест, где россияне не находятся в статической обороне, а пытаются атаковать. Успеха здесь московиты не имеют, но Кремль не оставляет попыток достичь хотя бы минимальных целей начатой им войны, — добавил Скибицкий.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 539-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о в войне в Украине – новости-онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Media Center Ukraine

Источник: ГУР
Армия России, Война в Украине, ВСУ, контрнаступ, Куп'янськ, Разведка, Харьковская область
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