Це локальні атаки, РФ не має успіхів на Куп’янському напрямку – Скібіцький
Спроби російської армії атакувати на Куп’янському напрямку не мають стратегічних успіхів.
– Операції, які здійснює Росія, не мають стратегічного військового характеру, це лише локалізовані напади, – зазначив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький у коментарі британському виданню Financial Times.
За його словами, РФ все ще намагається вийти на адміністративні кордони Донецької області, проте нинішні дії армії держави-агресора на фронті позбавлені ознак стратегії.
– Куп’янський напрямок залишається одним із місць, де росіяни не перебувають у статичній обороні, а намагаються атакувати. Успіху тут московити не мають, але Кремль не полишає спроб досягти бодай мінімальних цілей розпочатої ним війни, – додав Скібіцький.
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Фото: Media Center Ukraine
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