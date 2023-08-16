Це локальні атаки, РФ не має успіхів на Куп’янському напрямку – Скібіцький

Спроби російської армії атакувати на Куп’янському напрямку не мають стратегічних успіхів.

– Операції, які здійснює Росія, не мають стратегічного військового характеру, це лише локалізовані напади, – зазначив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький у коментарі британському виданню Financial Times.

За його словами, РФ все ще намагається вийти на адміністративні кордони Донецької області, проте нинішні дії армії держави-агресора на фронті позбавлені ознак стратегії.

– Куп’янський напрямок залишається одним із місць, де росіяни не перебувають у статичній обороні, а намагаються атакувати. Успіху тут московити не мають, але Кремль не полишає спроб досягти бодай мінімальних цілей розпочатої ним війни, – додав Скібіцький.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 539-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Media Center Ukraine

Джерело : ГУР

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