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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Це локальні атаки, РФ не має успіхів на Куп’янському напрямку – Скібіцький

Це локальні атаки, РФ не має успіхів на Куп’янському напрямку – Скібіцький

Спроби російської армії атакувати на Куп’янському напрямку не мають стратегічних успіхів.

– Операції, які здійснює Росія, не мають стратегічного військового характеру, це лише локалізовані напади, – зазначив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький у коментарі британському виданню Financial Times.

За його словами, РФ все ще намагається вийти на адміністративні кордони Донецької області, проте нинішні дії армії держави-агресора на фронті позбавлені ознак стратегії.

– Куп’янський напрямок залишається одним із місць, де росіяни не перебувають у статичній обороні, а намагаються атакувати. Успіху тут московити не мають, але Кремль не полишає спроб досягти бодай мінімальних цілей розпочатої ним війни, – додав Скібіцький.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 539-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини-онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Media Center Ukraine

Джерело: ГУР
Армія Росії, Війна в Україні, ЗСУ, контрнаступ, Куп'янськ, Розвідка, Харківська область
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Оборонятися, штурмувати та нищити ворожу техніку: Вовки Да Вінчі проводять вишколи для охочих

На Київщині бійці легендарного батальйону Вовки Да Вінчі провели тренування для всіх охочих за умов, наближених до реальних бойових дій. Бійці цього підрозділу знищували росіян біля Бахмута, а нині тримають оборону на Куп’янському напрямку. Та між боями захисники приїжджають у тилові міста і проводять вишкіл для молоді.

Олег Корнієнко
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