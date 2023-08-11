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Татьяна Забожко, редактор ленты

РФ провалила наступление в районе двух населенных пунктов на Купянском направлении

російські окупанти
Фото: Getty Images

Российские войска накануне провалили наступление в районе Надии и к югу от Новоселовского Луганской области на Купянском направлении.

Куп'янський напрямок

Куп'янський напрямок

Фото: DeepstateMap

Также неудачными были наступательные действия оккупантов в районе Богдановки Донецкой области на Бахмутском направлении.

Украинские защитники продолжают сдерживать наступление российских захватчиков:

  • в районе Авдеевки Донецкой области на Авдеевском направлении,
  • в районе Марьинки Донецкой области на Марьинском направлении.

Не удалось оккупантам восстановить утраченное положение в районе Старомайорского Донецкой области на Шахтерском направлении.

В то же время Силы обороны Украины продолжают наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Отметим, что российские войска уже несколько недель пытаются наступать на Купянском направлении и поливают плотным огнем приближенные к зоне боевых действий населенные пункты.

Лишь 10 августа российские войска сбросили фугасную авиабомбу ФАБ-250 на Купянск, повредив здание горсовета, и обстреляли село Кондрашовка, что неподалеку.

Того же 10 августа в Купянской районной военной администрации сообщили, что и. о. главы РВА Андрей Канашевич подписал распоряжение об обязательной эвакуации жителей 53 населенных пунктов.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 534-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
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Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.

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