РФ провалила наступление в районе двух населенных пунктов на Купянском направлении

Российские войска накануне провалили наступление в районе Надии и к югу от Новоселовского Луганской области на Купянском направлении.

Также неудачными были наступательные действия оккупантов в районе Богдановки Донецкой области на Бахмутском направлении.

Украинские защитники продолжают сдерживать наступление российских захватчиков:

в районе Авдеевки Донецкой области на Авдеевском направлении ,

, в районе Марьинки Донецкой области на Марьинском направлении.

Не удалось оккупантам восстановить утраченное положение в районе Старомайорского Донецкой области на Шахтерском направлении.

В то же время Силы обороны Украины продолжают наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Отметим, что российские войска уже несколько недель пытаются наступать на Купянском направлении и поливают плотным огнем приближенные к зоне боевых действий населенные пункты.

Лишь 10 августа российские войска сбросили фугасную авиабомбу ФАБ-250 на Купянск, повредив здание горсовета, и обстреляли село Кондрашовка, что неподалеку.

Того же 10 августа в Купянской районной военной администрации сообщили, что и. о. главы РВА Андрей Канашевич подписал распоряжение об обязательной эвакуации жителей 53 населенных пунктов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 534-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник : Генштаб ВСУ

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