Курс на Босфор: з порту Одеси вирушило перше судно після виходу РФ із зернової угоди

З порту Одеси 16 серпня вирушило перше судно з українським продовольством, яке скористалося тимчасовим коридором через місяць після виходу РФ із зернової угоди.

Про це повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

За його словами, контейнеровоз Joseph Schulte під прапором Гонконгу, на борту якого понад 30 тис. тонн вантажу (2 114 контейнерів), зокрема з продовольством, вийшов з порту Одеси та рухається встановленим для цивільних суден тимчасовим коридором.

Судно стояло в Одесі з 23 лютого 2022 року, зараз воно вийшло за Воронцовський маяк і тримає курс на Босфор.

– Коридор першочергово буде використовуватися для евакуації суден, які перебували в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний на момент повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Згідно з навігаційним дорученням ВМС ЗСУ №6 тимчасові маршрути руху цивільних суден до/з чорноморських морських портів України почали діяти з 8 серпня 2023 року, – наголосив Кубраков.

12 серпня Україна розпочала реєстрацію торгових суден, які мають пройти тимчасовими коридорами у Чорному морі до українських портів.

Фото: Олександр Кубраков

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