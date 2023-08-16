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Украины нет в списке приглашенных на саммит G20 в Индии, однако есть РФ

Саміт G20 в Індії
Фото: Getty Images

Украины нет в списке приглашенных стран на саммит Большой двадцатки (G20), который состоится 9 – 10 сентября в Нью-Дели (Индия).

Об этом свидетельствуют данные на официальном веб-сайте мероприятия.

Там выложили список приглашенных, в котором девять государств, не являющихся членами Большой двадцатки: Бангладеш, Египет, Маврикий, Нидерланды, Нигерия, Оман, Сингапур, Испания и Объединенные Арабские Эмираты. Украины в этом списке пока нет.

Запрошені країни на саміт G20

Фото: Скриншот с сайта g20.org

На сайте также есть список стран-членов G20, которые примут участие в саммите. Ожидается прибытие президента США Джо Байдена. А Европейский Союз будут представлять президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Шарль Мишель.

В списке членов G20 есть и страна-агрессор Россия. Как отмечает британский телеканал Sky News, РФ снова пригласили, несмотря на неоднократные призывы исключить ее из этой межправительственной группы.

Ожидается, что Россия примет участие в саммите. В то же время, по данным западных СМИ, диктатор Владимир Путин еще решает, ехать ли в Индию лично. В прошлом году он не посещал мероприятие.

Країни-члени G20

Фото: Скриншот с сайта g20.org

Как известно, Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина из-за незаконной депортации украинских детей в РФ. Ордер технически ограничивает круг поездок диктатора, ведь страны, ратифицировавшие Римский устав МУС, должны его арестовать на своей территории.

Именно поэтому кремлевский диктатор решил пропустить саммит БРИКС в Южно-Африканской Республике. В отличие от ЮАР, Индия не ратифицировала Римский устав, а потому Путин теоретически может приехать на саммит G20, не опасаясь ареста.

Как отмечает Sky News, страна, принимающая саммит Большой двадцатки, самостоятельно решает, какие государства, которые не являются членами G20, приглашать.

В прошлом году Украину пригласили на саммит в Индонезию, где президент Владимир Зеленский выступил дистанционно и представил украинскую формулу мира из 10 пунктов.

А в этом году Украину пригласили на саммит G7 (Большой семерки) в Японии.

Однако Индия оставалась одним из сильнейших экономических союзников РФ с начала полномасштабной войны в Украине, игнорируя санкции Запада и продолжая импортировать огромные объемы российской нефти.

Очевидно, эта страна решила не приглашать Украину на саммит G20 в следующем месяце.

Недавно западные СМИ утверждали, что в рамках осеннего саммита G20 в Индии может состояться следующий раунд переговоров по украинской формуле мира.

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Источник: Sky News
G20, Індія, Война в Украине, Росія, Саміт
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