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Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

України немає в списку запрошених на саміт G20 в Індії, проте є РФ

Саміт G20 в Індії
Фото: Getty Images

України немає в списку запрошених країн на саміт Великої двадцятки (G20), який відбудеться 9 – 10 вересня в Нью-Делі (Індія).

Про це свідчать дані на офіційному веб-сайті заходу.

Там виклали список запрошених, у якому – дев’ять держав, що не є членами Великої двадцятки: Бангладеш, Єгипет, Маврикій, Нідерланди, Нігерія, Оман, Сінгапур, Іспанія та Об’єднані Арабські Емірати. України в цьому списку наразі немає.

Запрошені країни на саміт G20

Фото: Скриншот з сайту g20.org

На сайті є також перелік країн-членів G20, які візьмуть участь у саміті. Очікується прибуття президента США Джо Байдена. А Європейський Союз представлятимуть президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та голова Європейської ради Шарль Мішель.

У списку членів G20 є і країна-агресор Росія. Як зазначає британський телеканал Sky News, РФ знову запросили, попри неодноразові заклики виключити її із цієї міжурядової групи.

Очікується, що Росія візьме участь у саміті. Водночас, за даними західних ЗМІ, диктатор Володимир Путін ще вирішує, чи їхати до Індії особисто. Минулого року він не відвідував захід.

Країни-члени G20

Фото: Скриншот з сайту g20.org

Як відомо, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна через незаконну депортацію українських дітей до РФ. Ордер технічно обмежує коло поїздок диктатора, адже країни, які ратифікували Римський статут МКС, повинні його заарештувати на своїй території.

Саме тому кремлівський диктатор вирішив пропустити саміт БРІКС у Південно-Африканській Республіці. На відміну від ПАР, Індія не ратифікувала Римський статут, а тому Путін теоретично може приїхати на саміт G20, не побоюючись арешту.

Як зазначає Sky News, країна, яка приймає саміт Великої двадцятки, самостійно вирішує, які держави, що не є членами G20, запрошувати.

Минулого року Україну запросили на саміт до Індонезії, де президент Володимир Зеленський виступив дистанційно та представив українську формулу миру з 10 пунктів.

А цього року Україну запросили на саміт G7 (Великої сімки) в Японії.

Проте Індія залишалася одним із найсильніших економічних союзників РФ від початку повномасштабної війни в Україні, ігноруючи санкції Заходу і продовжуючи імпортувати величезні обсяги російської нафти.

Вочевидь, ця країна вирішила не запрошувати Україну на саміт G20 наступного місяця.

Нещодавно західні ЗМІ стверджували, що в рамках осіннього саміту G20 в Індії може відбутися наступний раунд переговорів щодо української формули миру.

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Джерело: Sky News
G20, Індія, Війна в Україні, Росія, Саміт
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