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Марта Бондаренко, редактор ленты

Оккупанты срочно строят новую линию обороны на западе от Мариуполя — Андрющенко

маріуполь російський вертоліт

Российские военные срочно начали строить новую линию обороны на Никольском направлении.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Так, по дороге от Никольского до Конских Раздоров очень активно летает вражеская авиация. Также фиксируется значительное количество грузовиков с живой силой и “их хламом”, которые возвращаются в Никольскую часть Мариупольского района.

– Рассказывают местным о приказе “отступить за пирамидки”, – говорит Петр Андрющенко.

Также оккупационная армия начала активное окапывание в районе лесов Федоровский и Никольский.

По мнению Петра Андрющенко, похоже, россияне срочно строят очередную линию обороны по Никольскому направлению – линия Никольское-Мангуш.

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Ранее советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что из-за ненадлежащей медицинской помощи во временно оккупированном Мариуполе постоянно растет смертность — так, еженедельно умирают около 400 человек.

Армия России, Война в Украине, Мариуполь
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Олег Корниенко
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Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (16.08.2023)
Оккупанты срочно строят новую линию обороны на западе от Мариуполя — Андрющенко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (16.08.2023)
Оккупанты срочно строят новую линию обороны на западе от Мариуполя — Андрющенко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (16.08.2023)
Оккупанты срочно строят новую линию обороны на западе от Мариуполя — Андрющенко
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