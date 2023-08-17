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Кулеба анонсував хороші новини щодо відправки Україні винищувачів F-16

міністр Дмитро Кулеба
Фото: МЗС

Глава МЗС України Дмитро Кулеба вважає, що Україна отримає західні винищувачі F-16, як тільки завершаться тренування пілотів.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

– Я гадаю, що з тренувань українські пілоти повернуться, і літаки разом із ними теж приїдуть. Може, не прилетять прямо в кабінах, але це буде синхронізований процес, – сказав він.

За словами Кулеби, цього тижня президент України Володимир Зеленський щодня проводить наради і розмови про прискорення цього процесу.

– Скажу дипломатично: гадаю, що незабаром будуть хороші новини, – додав міністр.

Раніше координатор зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі заявив, що США із європейськими партнерами працюють над тим, щоб навчання українських пілотів на F-16 розпочалися якомога швидше.

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Джерело: Інтерфакс-Україна
Війна в Україні, Винищувач F-16, Дмитро Кулеба, Літаки
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Оборонятися, штурмувати та нищити ворожу техніку: Вовки Да Вінчі проводять вишколи для охочих

На Київщині бійці легендарного батальйону Вовки Да Вінчі провели тренування для всіх охочих за умов, наближених до реальних бойових дій. Бійці цього підрозділу знищували росіян біля Бахмута, а нині тримають оборону на Куп’янському напрямку. Та між боями захисники приїжджають у тилові міста і проводять вишкіл для молоді.

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Кулеба анонсував хороші новини щодо відправки Україні винищувачів F-16
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