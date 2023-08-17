Кулеба анонсував хороші новини щодо відправки Україні винищувачів F-16
Глава МЗС України Дмитро Кулеба вважає, що Україна отримає західні винищувачі F-16, як тільки завершаться тренування пілотів.
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
– Я гадаю, що з тренувань українські пілоти повернуться, і літаки разом із ними теж приїдуть. Може, не прилетять прямо в кабінах, але це буде синхронізований процес, – сказав він.
За словами Кулеби, цього тижня президент України Володимир Зеленський щодня проводить наради і розмови про прискорення цього процесу.
– Скажу дипломатично: гадаю, що незабаром будуть хороші новини, – додав міністр.
Раніше координатор зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі заявив, що США із європейськими партнерами працюють над тим, щоб навчання українських пілотів на F-16 розпочалися якомога швидше.
На Київщині бійці легендарного батальйону Вовки Да Вінчі провели тренування для всіх охочих за умов, наближених до реальних бойових дій. Бійці цього підрозділу знищували росіян біля Бахмута, а нині тримають оборону на Куп’янському напрямку. Та між боями захисники приїжджають у тилові міста і проводять вишкіл для молоді.Олег Корнієнко