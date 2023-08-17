Кулеба анонсував хороші новини щодо відправки Україні винищувачів F-16

Глава МЗС України Дмитро Кулеба вважає, що Україна отримає західні винищувачі F-16, як тільки завершаться тренування пілотів.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

– Я гадаю, що з тренувань українські пілоти повернуться, і літаки разом із ними теж приїдуть. Може, не прилетять прямо в кабінах, але це буде синхронізований процес, – сказав він.

За словами Кулеби, цього тижня президент України Володимир Зеленський щодня проводить наради і розмови про прискорення цього процесу.

– Скажу дипломатично: гадаю, що незабаром будуть хороші новини, – додав міністр.

Раніше координатор зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі заявив, що США із європейськими партнерами працюють над тим, щоб навчання українських пілотів на F-16 розпочалися якомога швидше.

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