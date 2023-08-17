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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Учебный год 2023 -2024. На Запорожье школы будут работать только онлайн

школа
Фото: УНИАН

В Запорожской области все учебные заведения в учебном году 2023-2024 будут работать только в онлайн-формате, из-за высокой угрозы ракетных атак и артиллерийских обстрелов со стороны России.

Об этом в эфире национального телемарафона Единые новости сообщил депутат Запорожской ОГА Аскад Ашурбеков.

Он рассказал, что еще на прошлой неделе в ОВА рассматривали возможность смешанного формата обучения, впрочем, в последние дни обстрелы со стороны российских оккупантов усилились.

Поэтому после совещания с педагогами депутаты приняли решение проводить обучение только в онлайн-режиме.

– Прошлая неделя выдалась очень тяжелой для областного центра. Враг фактически через день бил среди белого дня. Были жертвы среди гражданского населения. И вот буквально вчера-позавчера были переговоры с педагогами, собирались с родительскими коллективами и фактически приняли на сегодня решение — Запорожье будет учиться в дистанционном формате, потому что ситуация с безопасностью не позволяет учиться в офлайн-формате, – сказал он.

Ашурбеков отметил, что возможность работы учебных заведений в офлайн-формате будет прежде всего зависеть от ситуации на фронте.

Напомним, 9 августа российские войска ударили ракетой Х-35 по жилому кварталу Запорожья. В результате ракетного удара погибло трое мирных жителей.

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Вуз, Дистанционное обучение, Запорожская область, Школи
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