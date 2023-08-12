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Юлия Соколова, редактор ленты

Три формата образования и изменения для детей за границей: в МОН рассказали об обучении с 1 сентября

Школа - книги, дзвоник
Фото: УНИАН

Учебный год в Украине традиционно стартует с 1 сентября. Образовательный процесс будет происходить в трех форматах: очном, дистанционном и смешанном.

О деталях сообщили в Министерстве образования и науки Украины.

Подходящие формы обучения в каждом регионе должны определить областные военные администрации (ОВА), учитывая ситуацию с безопасностью. Речь идет прежде всего о наличии укрытий в учебных заведениях.

По данным МОН, с февраля 2022 года обустроено уже около 68% укрытий для школ, детсадов, вузов и профтехов. В детсадах этот показатель составляет 67%, в школах – 75% защитных сооружений, а в профтехах и высших учебных заведениях – 85%.

Как вариант очного обучения, в министерстве предлагают организовать “временный перевод” детей из школы, где пока нет укрытия, в другую, оборудованную бомбоубежищем. При этом за ребенком будет сохраняться место в его школе.

Параллельно происходит обустройство укрытий и закупка автобусов для подвоза детей.

В регионах, где невозможно очное обучение, учителя получили почти 96 тыс. ноутбуков, чтобы проводить уроки дистанционно.

Также уже работают 60 цифровых образовательных центров, где дети могут учиться, проводить свободное время и общаться. До конца 2023 года планируют открыть еще 100 центров.

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Изменения для дошкольников

Минобразования предусмотрело возможность перевода детей на места в детсадах, которые де-юре заняты, но не используются физически.

По областям моделируют новую сеть очных, смешанных и дистанционных заведений.

Изменения для детей за границей

МОН вводит новую форму обучения для украинских детей, которые из-за войны находятся за рубежом.

В выбранных дистанционных школах в каждой области такие дети в течение 6-8 часов в неделю будут изучать “украинский компонент школьной программы”.

Остальные предметы они смогут освоить в школах стран, где находятся. Предусмотрена упрощенная система перезачисления этих учебных дисциплин.

Это поможет избежать двойной нагрузки на детей, но одновременно сохранить их связь с Украиной.

В министерстве уточнили, что уже разработана специальная обучающая программа Global Ukraine.

Как известно, учебный год продлится с 1 сентября 2023 года по 28 июня 2024 года.

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школа діти за партами

Источник: Минобразования
Дистанционное обучение, Міносвіти, Образование в Украине, шкільна освіта, Школи
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Обучение пилотов на F-16: почему до сих пор не началась подготовка и кто тормозит процесс

Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.

Наталья Луценко
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