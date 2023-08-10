У лікарні померла дівчина: кількість жертв удару по Запоріжжю зросла до трьох

Уночі 10 серпня в лікарні померла одна з постраждалих від вечірнього обстрілу Запоріжжя.

Оновлено 10 серпня. Унаслідок цього кількість жертв удару ракетою Х-35 по обласному центру зросла до трьох.

Російський снаряд забрав життя 43-річного чоловіка та 19-річної та 21-річної дівчат.

Ще дев’ятеро дістали поранення різного ступеня важкості.

Серед постраждалих є 11-місячна дитина, зазначає керівник обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

Зауважимо, що російські війська вгатили ракетою Х-35 по житловому кварталу Запоріжжя ввечері 9 серпня.

Обстрілом зруйновано храм та торговельні точки в Шевченківському районі міста.

Вибуховою хвилею в багатоповерхівках вибило шибки.

Спершу повідомлялося, що ворожий обстріл забрав життя трьох людей. Згодом одну людину вдалося реанімувати.

Однак уночі кількість жертв знову зросла до трьох, коли від травм, несумісних із життям, померла 21-річна дівчина.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 533-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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