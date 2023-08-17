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Україна
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Навчальний рік 2023 -2024. На Запоріжжі школи будуть працювати тільки онлайн

школа
Фото: УНІАН

У Запорізькій області всі навчальні заклади у навчальному році 2023-2024 працюватимуть тільки в онлайн-форматі, через високу загрозу ракетних атак та артилерійських обстрілів з боку Росії.

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини повідомив депутат Запорізької ОВА Аскад Ашурбеков.

Він розповів, що ще минулого тижня в ОВА розглядали можливість змішаного формату навчання, втім, останніми днями обстріли з боку російських окупантів посилилися. 

Тож після наради з освітянами депутати ухвалили проводити навчання тільки в онлайн-режимі. 

– Минулий тиждень видався дуже важким для обласного центру. Ворог фактично через день бив серед білого дня. Були жертви серед цивільного населення. І от буквально вчора-позавчора були перемовини з освітянами, збиралися з батьківськими колективами й фактично прийняли на сьогодні рішення – Запоріжжя буде вчитися в дистанційному форматі, тому що безпекова ситуація не дозволяє вчитися в офлайн-форматі, – сказав він.

Ашурбеков зазначив, що можливість роботи навчальних закладів в офлайн-форматі буде насамперед залежати від ситуації на фронті.

Нагадаємо, 9 серпня. російські війська вгатили ракетою Х-35 по житловому кварталу Запоріжжя. Внаслідок ракетного удару загинуло троє мирних мешканців.

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Вуз, Дистанційне навчання, Запорізька область, Школи
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