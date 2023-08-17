Оккупанты 17 раз обстреливали приграничные с РФ территории – ОК Север
Российские захватчики продолжают обстреливать приграничные территории Черниговской и Сумской областей.
Всего в течение суток насчитано 17 обстрелов (117 взрывов) из разных видов вооружения.
Об этом сообщают в оперативном командовании Север.
Черниговская область
Семеновская громада:
- Блешня — 15 прилетов, вероятно, ствольная артиллерия.
Городнянская громада:
- Сеньковка — 3 прилета, вероятно, миномет 120 мм.
Новгород-Северская громада:
- Гремяч — 9 прилетов, вероятно, миномет 120 мм.
Сновская громада:
- Хреновка — 3 прилета, вероятно, миномет 120 мм;
- Клюсы — 24 прилета, вероятно, миномет 82 мм;
- Елино — 5 прилетов, вероятно, миномет 120 мм.
Сумская область
Шосткинский район:
- Стариково — 6 прилетов, вероятно, миномет 120 мм;
- Сосновка — 6 прилетов, предположительно, миномет 120 мм;
- Ломленка — 4 прилета, вероятно, АГС;
- Винторивка — 10 прилетов, вероятно, миномет 82 мм;
- Ходино — 13 прилетов, вероятно, миномет 120 мм;
- Рожковичи — 10 прилетов, вероятно, миномет 82 мм;
- Середина-Буда — 7 прилетов, вероятно, миномет 82 мм.
Глуховский район:
- Шалыгино — 2 прилета, вероятно, миномет 120 мм.
К счастью, информация о погибших или раненых среди местного населения, не зафиксирована.
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