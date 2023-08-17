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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Оккупанты 17 раз обстреливали приграничные с РФ территории – ОК Север

Оккупанты 17 раз обстреливали приграничные с РФ территории – ОК Север
Фото: Факти ICTV

Российские захватчики продолжают обстреливать приграничные территории Черниговской и Сумской областей.

Всего в течение суток насчитано 17 обстрелов (117 взрывов) из разных видов вооружения.

Об этом сообщают в оперативном командовании Север.

Черниговская область

Семеновская громада:

  • Блешня — 15 прилетов, вероятно, ствольная артиллерия.

Городнянская громада:

  • Сеньковка — 3 прилета, вероятно, миномет 120 мм.

Новгород-Северская громада:

  • Гремяч — 9 прилетов, вероятно, миномет 120 мм.

Сновская громада:

  • Хреновка — 3 прилета, вероятно, миномет 120 мм;
  • Клюсы — 24 прилета, вероятно, миномет 82 мм;
  • Елино — 5 прилетов, вероятно, миномет 120 мм.

Сумская область

Шосткинский район:

  • Стариково — 6 прилетов, вероятно, миномет 120 мм;
  • Сосновка — 6 прилетов, предположительно, миномет 120 мм;
  • Ломленка — 4 прилета, вероятно, АГС;
  • Винторивка — 10 прилетов, вероятно, миномет 82 мм;
  • Ходино — 13 прилетов, вероятно, миномет 120 мм;
  • Рожковичи — 10 прилетов, вероятно, миномет 82 мм;
  • Середина-Буда — 7 прилетов, вероятно, миномет 82 мм.

Глуховский район:

  • Шалыгино — 2 прилета, вероятно, миномет 120 мм.

К счастью, информация о погибших или раненых среди местного населения, не зафиксирована.

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Война в Украине, Російська агресія, Сумская область, Черниговская область
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