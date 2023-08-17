Окупанти 17 разів обстрілювали прикордонні з РФ території – ОК Північ
Російські окупанти продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей.
Всього протягом доби нараховано 17 обстрілів (117 вибухів) із різних видів озброєння.
Про це повідомляють в оперативному командуванні Північ.
Чернігівська область
Семенівська громада:
- Блешня – 15 прильотів, ймовірно, ствольна артилерія.
Городнянська громада:
- Сеньківка – 3 прильоти, ймовірно, міномет 120 мм.
Новгород-Сіверська громада:
- Грем’яч – 9 прильотів, ймовірно, міномет 120 мм.
Сновська громада:
- Хрінівка – 3 прильоти, ймовірно, міномет 120 мм;
- Клюси – 24 прильоти, ймовірно, міномет 82 мм;
- Єліне – 5 прильотів, ймовірно, міномет 120 мм.
Сумська область
Шосткинський район:
- Старикове – 6 прильотів, ймовірно, міномет 120 мм;
- Соснівка – 6 прильотів, імовірно, міномет 120 мм;
- Ломленка – 4 прильоти, ймовірно, АГС;
- Винторівка – 10 прильотів, ймовірно, міномет 82 мм;
- Ходине – 13 прильотів, ймовірно, міномет 120 мм;
- Рожковичі – 10 прильотів, ймовірно, міномет 82 мм;
- Середина-Буда – 7 прильотів, ймовірно, міномет 82 мм.
Глухівський район:
- Шалигине – 2 прильоти, ймовірно, міномет 120 мм.
На щастя, інформації про загиблих або поранених серед місцевого населення, не зафіксовано.
На Київщині бійці легендарного батальйону Вовки Да Вінчі провели тренування для всіх охочих за умов, наближених до реальних бойових дій. Бійці цього підрозділу знищували росіян біля Бахмута, а нині тримають оборону на Куп’янському напрямку. Та між боями захисники приїжджають у тилові міста і проводять вишкіл для молоді.Олег Корнієнко