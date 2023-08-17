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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Окупанти 17 разів обстрілювали прикордонні з РФ території – ОК Північ

Окупанти 17 разів обстрілювали прикордонні з РФ території – ОК Північ
Фото: Факти ICTV

Російські окупанти продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей.

Всього протягом доби нараховано 17 обстрілів (117 вибухів) із різних видів озброєння.

Про це повідомляють в оперативному командуванні Північ.

Чернігівська область

Семенівська громада:

  • Блешня – 15 прильотів, ймовірно, ствольна артилерія.

Городнянська громада:

  • Сеньківка – 3 прильоти, ймовірно, міномет 120 мм.

Новгород-Сіверська громада:

  • Грем’яч – 9 прильотів, ймовірно, міномет 120 мм.

Сновська громада:

  • Хрінівка – 3 прильоти, ймовірно, міномет 120 мм;
  • Клюси – 24 прильоти, ймовірно, міномет 82 мм;
  • Єліне – 5 прильотів, ймовірно, міномет 120 мм.

Сумська область

Шосткинський район:

  • Старикове – 6 прильотів, ймовірно, міномет 120 мм;
  • Соснівка – 6 прильотів, імовірно, міномет 120 мм;
  • Ломленка – 4 прильоти, ймовірно, АГС;
  • Винторівка – 10 прильотів, ймовірно, міномет 82 мм;
  • Ходине – 13 прильотів, ймовірно, міномет 120 мм;
  • Рожковичі – 10 прильотів, ймовірно, міномет 82 мм;
  • Середина-Буда – 7 прильотів, ймовірно, міномет 82 мм.

Глухівський район:

  • Шалигине – 2 прильоти, ймовірно, міномет 120 мм.

На щастя, інформації про загиблих або поранених серед місцевого населення, не зафіксовано.

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Війна в Україні, Російська агресія, Сумська область, Чернігівська область
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