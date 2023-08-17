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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Окупанти терміново будують нову лінію оборони на заході від Маріуполя — Андрющенко

маріуполь російський вертоліт

Російські військові терміново почали будувати нову лінію оборони на Нікольському напрямку.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Так, дорогою від Нікольського до Кінських Роздорів дуже активно літає ворожа авіація. Також фіксується значна кількість вантажівок з живою силою та “їхнім мотлохом”, які повертаються в Нікольську частину Маріупольського району.

– Розповідають місцевим про наказ “отступить за пирамидки”, – каже Петро Андрющенко.

Також окупаційна армія почала активне окопування в районі лісів Федорівський та Нікольський.

На думку Петра Андрющенка, схоже, росіяни терміново розбудовують чергову лінію оборони по Нікольському напряму – лінія Нікольське-Мангуш.

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Раніше радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що через неналежну медичну допомогу в тимчасово окупованому Маріуполі постійно росте смертність – так, щотижня вмирають близько 400 людей.

Армія Росії, Війна в Україні, Маріуполь
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Окупанти терміново будують нову лінію оборони на заході від Маріуполя — Андрющенко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (16.08.2023)
Окупанти терміново будують нову лінію оборони на заході від Маріуполя — Андрющенко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (16.08.2023)
Окупанти терміново будують нову лінію оборони на заході від Маріуполя — Андрющенко
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