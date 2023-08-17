Под Купянском россияне повторяют тактику, похожую на бахмутскую — Череватый

Войска РФ под Купянском применяют тактику, похожую на ту, которую использовали в Бахмуте.

Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

— Определенные элементы да. В частности, об этом говорил командующий в интервью, что они привлекают так называемые роты Шторм-Z. Это реплика на подразделения Вагнера. Возможно, даже менее удачная, — сказал он.

По словам Череватого, у вагнеровцев были мощные лагеря подготовки в той же Ростовской области. В то же время Шторм-Z готовятся гораздо быстрее.

— Но элемент, который набирается туда, является похожим. Как правило, это люди с криминальным прошлым. Или же те, которые под давлением правоохранительных органов, имея риски быть осужденным, подписывают контракты, — добавил спикер.

Ранее командующий Сухопутных войск ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский заявил, что российские оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ, чтобы захватить Купянск в Харьковской области.

Источник: телемарафон

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