Под Купянском россияне повторяют тактику, похожую на бахмутскую — Череватый
Войска РФ под Купянском применяют тактику, похожую на ту, которую использовали в Бахмуте.
Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.
— Определенные элементы да. В частности, об этом говорил командующий в интервью, что они привлекают так называемые роты Шторм-Z. Это реплика на подразделения Вагнера. Возможно, даже менее удачная, — сказал он.
По словам Череватого, у вагнеровцев были мощные лагеря подготовки в той же Ростовской области. В то же время Шторм-Z готовятся гораздо быстрее.
— Но элемент, который набирается туда, является похожим. Как правило, это люди с криминальным прошлым. Или же те, которые под давлением правоохранительных органов, имея риски быть осужденным, подписывают контракты, — добавил спикер.
Ранее командующий Сухопутных войск ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский заявил, что российские оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ, чтобы захватить Купянск в Харьковской области.
Источник: телемарафон
В Киевской области бойцы легендарного батальона Волки Да Винчи провели тренировку для всех желающих в условиях, приближенных к реальным боевым действиям. Бойцы этого подразделения уничтожали россиян возле Бахмута, а ныне держат оборону на Купянском направлении. Но между боями защитники приезжают в тыловые города и проводят подготовку для молодежи.Олег Корниенко