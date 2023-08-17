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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Під Куп’янськом росіяни повторюють тактику, схожу до бахмутської – Череватий

Російські окупанти
Фото: Getty Images

Війська РФ під Куп’янськом застосовують тактику, схожу до тієї, яку використовували у Бахмуті.

Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в етері телемарафону.

– Певні елементи так. Зокрема, про це говорив командувач в інтерв’ю, що вони залучають так звані роти Шторм-Z. Це репліка на підрозділи Вагнера. Можливо, навіть менш вдала, – сказав він.

За словами Череватого, у вагнерівців були потужні табори підготовки в тій же Ростовській області. Водночас Шторм-Z готуються набагато швидше.

– Але елемент, який набирається туди, є схожим. Як правило, це люди з кримінальним минулим. Або ж ті, які під тиском правоохоронних органів, маючи ризики бути засудженим, підписують контракти, – додав речник.

Раніше командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що російські окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ, щоб захопити Куп’янськ на Харківщині.

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Джерело: телемарафон

Війна в Україні, Куп'янськ, Харківська область
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Під Куп’янськом росіяни повторюють тактику, схожу до бахмутської – Череватий
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Оборонятися, штурмувати та нищити ворожу техніку: Вовки Да Вінчі проводять вишколи для охочих

На Київщині бійці легендарного батальйону Вовки Да Вінчі провели тренування для всіх охочих за умов, наближених до реальних бойових дій. Бійці цього підрозділу знищували росіян біля Бахмута, а нині тримають оборону на Куп’янському напрямку. Та між боями захисники приїжджають у тилові міста і проводять вишкіл для молоді.

Олег Корнієнко
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Під Куп’янськом росіяни повторюють тактику, схожу до бахмутської – Череватий
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