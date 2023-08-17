Під Куп’янськом росіяни повторюють тактику, схожу до бахмутської – Череватий
Війська РФ під Куп’янськом застосовують тактику, схожу до тієї, яку використовували у Бахмуті.
Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в етері телемарафону.
– Певні елементи так. Зокрема, про це говорив командувач в інтерв’ю, що вони залучають так звані роти Шторм-Z. Це репліка на підрозділи Вагнера. Можливо, навіть менш вдала, – сказав він.
За словами Череватого, у вагнерівців були потужні табори підготовки в тій же Ростовській області. Водночас Шторм-Z готуються набагато швидше.
– Але елемент, який набирається туди, є схожим. Як правило, це люди з кримінальним минулим. Або ж ті, які під тиском правоохоронних органів, маючи ризики бути засудженим, підписують контракти, – додав речник.
Раніше командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що російські окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ, щоб захопити Куп’янськ на Харківщині.
Джерело: телемарафон
На Київщині бійці легендарного батальйону Вовки Да Вінчі провели тренування для всіх охочих за умов, наближених до реальних бойових дій. Бійці цього підрозділу знищували росіян біля Бахмута, а нині тримають оборону на Куп’янському напрямку. Та між боями захисники приїжджають у тилові міста і проводять вишкіл для молоді.Олег Корнієнко