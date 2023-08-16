Оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ, чтобы захватить Купянск — Сырский

Российские оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ, чтобы захватить Купянск на Харьковщине.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский по результатам работы в частях, которые ведут оборону на подступах к городу.

— Противник штурмовыми отрядами, которые комплектуются преимущественно заключенными, ежедневно, на разных направлениях, пытается прорвать оборону наших войск, имея целью блокирование, а затем и захват Купянска. По результатам работы с командирами на этом направлении, был принят ряд важных решений, которые обеспечат надежность обороны, — заявил Сырский.

На Лиманском направлении армия РФ осуществляет перегруппировку, заменяет части, утратившие боеспособность в результате понесенных потерь и не оставляет планов по новым наступательным действиям.

На Бахмутском направлении ситуация сложная, но контролируемая.

Враг контратакует, осуществляет минирование, интенсивно обстреливает и применяет авиацию. Однако даже в таких условиях украинские войска постепенно продвигаются вперед.

— С командирами бригад, воюющих на Бахмутском направлении, мы обсудили актуальные вопросы повышения эффективности наступательных действий, огневого поражения противника и ряд других мероприятий, направленных на достижение победы над врагом, — сообщил генерал-полковник.

Также Сырский отметил украинских военных наградами и ценными подарками за успехи в ходе ведения боевых действий.

Источник: Military Media Center

Фото: Сухопутные войска ВСУ

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.