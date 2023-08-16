Оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ, чтобы захватить Купянск — Сырский
Российские оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ, чтобы захватить Купянск на Харьковщине.
Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский по результатам работы в частях, которые ведут оборону на подступах к городу.
— Противник штурмовыми отрядами, которые комплектуются преимущественно заключенными, ежедневно, на разных направлениях, пытается прорвать оборону наших войск, имея целью блокирование, а затем и захват Купянска. По результатам работы с командирами на этом направлении, был принят ряд важных решений, которые обеспечат надежность обороны, — заявил Сырский.
На Лиманском направлении армия РФ осуществляет перегруппировку, заменяет части, утратившие боеспособность в результате понесенных потерь и не оставляет планов по новым наступательным действиям.
На Бахмутском направлении ситуация сложная, но контролируемая.
Враг контратакует, осуществляет минирование, интенсивно обстреливает и применяет авиацию. Однако даже в таких условиях украинские войска постепенно продвигаются вперед.
— С командирами бригад, воюющих на Бахмутском направлении, мы обсудили актуальные вопросы повышения эффективности наступательных действий, огневого поражения противника и ряд других мероприятий, направленных на достижение победы над врагом, — сообщил генерал-полковник.
Также Сырский отметил украинских военных наградами и ценными подарками за успехи в ходе ведения боевых действий.
Источник: Military Media Center
Фото: Сухопутные войска ВСУ
В Киевской области бойцы легендарного батальона Волки Да Винчи провели тренировку для всех желающих в условиях, приближенных к реальным боевым действиям. Бойцы этого подразделения уничтожали россиян возле Бахмута, а ныне держат оборону на Купянском направлении. Но между боями защитники приезжают в тыловые города и проводят подготовку для молодежи.Олег Корниенко