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Поставили на “проветривание”. Гуменюк рассказала, как сейчас работает Крымский мост

керченський міст
Фото: Getty Images

После недавних атак на незаконно построенный россиянами Керченский мост, соединяющий оккупированный Крым и РФ, он работает в ограниченном режиме.

Об этом сообщила руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

— Мост поставили на “проветривание”, поэтому он то закрывается, то открывается и работает не на полную мощность. Некоторые автомобильные полосы все же функционируют, но в ограниченном режиме и исключительно для легкового транспорта. Железная дорога работает по специальному режиму, тоже очень ограниченно, — сказала она.

По словам Гуменюк, таким образом самая мощная мостовая артерия не обеспечивает полноценной логистики, как и другие “больные” мосты — Чонгарский и Генический, они не могут обеспечивать полноценную потребность врага в логистике и снабжении.

Руководитель пресс-центра отметила, что россияне реагируют на угрозу увеличением корабельной группировки, которая должна обеспечивать патрулирование и отслеживание надводной обстановки.

— Но понятно, что реагирование их на угрозу, которая им не совсем известна по тактико-техническим характеристикам может быть разным, поэтому они время от времени устраивают учения и задымления вокруг этого объекта, — добавила она.

Ранее в сети обнародовали видео июльской атаки дроном на Крымский мост.

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Источник: телемарафон

Война в Украине, Керченский мост, Крым, Росія
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Поставили на “проветривание”. Гуменюк рассказала, как сейчас работает Крымский мост
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