Поставили на “провітрювання”. Гуменюк розповіла, як зараз працює Кримський міст
Після нещодавніх атак на незаконно збудований росіянами Керченський міст, що з’єднує окупований Крим і РФ, він працює в обмеженому режимі.
Про це повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк в етері телемарафону.
– Міст поставили на “провітрювання”, тому він то закривається, то відкривається і працює не на повну потужність. Деякі автомобільні смуги все ж таки функціонують, але в обмеженому режимі й виключно для легкового транспорту. Залізниця працює за спеціальним режимом, теж дуже обмежено, – сказала вона.
За словами Гуменюк, таким чином найпотужніша мостова артерія не забезпечує повноцінної логістики, як і інші “хворі” мости – Чонгарський і Генічеський, вони не можуть забезпечувати повноцінну потребу ворога в логістиці та постачанні.
Керівниця пресцентру зазначила, що росіяни реагують на загрозу збільшенням корабельного угруповання, що має забезпечувати патрулювання і відстеження надводної обстановки.
– Але зрозуміло, що реагування їх на загрозу, яка їм не зовсім відома за тактико-технічними характеристиками може бути різним, тому вони час від часу влаштовують навчання і задимлення навколо цього об’єкта, – додала вона.
Раніше у мережі оприлюднили відео липневої атаки дроном на Кримський міст.
Джерело: телемарафон
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