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Поставили на “провітрювання”. Гуменюк розповіла, як зараз працює Кримський міст

керченський міст
Фото: Getty Images

Після нещодавніх атак на незаконно збудований росіянами Керченський міст, що з’єднує окупований Крим і РФ, він працює в обмеженому режимі.

Про це повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк в етері телемарафону.

– Міст поставили на “провітрювання”, тому він то закривається, то відкривається і працює не на повну потужність. Деякі автомобільні смуги все ж таки функціонують, але в обмеженому режимі й виключно для легкового транспорту. Залізниця працює за спеціальним режимом, теж дуже обмежено, – сказала вона.

За словами Гуменюк, таким чином найпотужніша мостова артерія не забезпечує повноцінної логістики, як і інші “хворі” мости – Чонгарський і Генічеський, вони не можуть забезпечувати повноцінну потребу ворога в логістиці та постачанні.

Керівниця пресцентру зазначила, що росіяни реагують на загрозу збільшенням корабельного угруповання, що має забезпечувати патрулювання і відстеження надводної обстановки.

– Але зрозуміло, що реагування їх на загрозу, яка їм не зовсім відома за тактико-технічними характеристиками може бути різним, тому вони час від часу влаштовують навчання і задимлення навколо цього об’єкта, – додала вона.

Раніше у мережі оприлюднили відео липневої атаки дроном на Кримський міст.

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Джерело: телемарафон

Війна в Україні, Керченський міст, Крим, Росія
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Оборонятися, штурмувати та нищити ворожу техніку: Вовки Да Вінчі проводять вишколи для охочих

На Київщині бійці легендарного батальйону Вовки Да Вінчі провели тренування для всіх охочих за умов, наближених до реальних бойових дій. Бійці цього підрозділу знищували росіян біля Бахмута, а нині тримають оборону на Куп’янському напрямку. Та між боями захисники приїжджають у тилові міста і проводять вишкіл для молоді.

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Поставили на “провітрювання”. Гуменюк розповіла, як зараз працює Кримський міст
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (16.08.2023)
Поставили на “провітрювання”. Гуменюк розповіла, як зараз працює Кримський міст
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (16.08.2023)
Поставили на “провітрювання”. Гуменюк розповіла, як зараз працює Кримський міст
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