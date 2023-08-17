Поставили на “провітрювання”. Гуменюк розповіла, як зараз працює Кримський міст

Після нещодавніх атак на незаконно збудований росіянами Керченський міст, що з’єднує окупований Крим і РФ, він працює в обмеженому режимі.

Про це повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк в етері телемарафону.

– Міст поставили на “провітрювання”, тому він то закривається, то відкривається і працює не на повну потужність. Деякі автомобільні смуги все ж таки функціонують, але в обмеженому режимі й виключно для легкового транспорту. Залізниця працює за спеціальним режимом, теж дуже обмежено, – сказала вона.

За словами Гуменюк, таким чином найпотужніша мостова артерія не забезпечує повноцінної логістики, як і інші “хворі” мости – Чонгарський і Генічеський, вони не можуть забезпечувати повноцінну потребу ворога в логістиці та постачанні.

Керівниця пресцентру зазначила, що росіяни реагують на загрозу збільшенням корабельного угруповання, що має забезпечувати патрулювання і відстеження надводної обстановки.

– Але зрозуміло, що реагування їх на загрозу, яка їм не зовсім відома за тактико-технічними характеристиками може бути різним, тому вони час від часу влаштовують навчання і задимлення навколо цього об’єкта, – додала вона.

Раніше у мережі оприлюднили відео липневої атаки дроном на Кримський міст.

Джерело: телемарафон

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