Работает Морской малыш. Появилось видео июльской атаки дроном на Крымский мост

Служба безопасности Украины передала CNN эксклюзивные кадры использования экспериментального морского беспилотника для атаки на незаконно построенный Крымский мост 17 июля.

Журналисты указывают, что СБУ впервые открыто взяла на себя ответственность за операцию.

Также глава СБУ Василий Малюк рассказал подробности удара.

По его словам, использованный беспилотник называется Морской малыш, он стал результатом многомесячной разработки, которая началась сразу после вторжения.

— Морские беспилотники — это уникальное изобретение Службы безопасности Украины. Ни одна из частных компаний не участвует. Недавно с помощью этих беспилотников мы успешно поразили Крымский мост, большой десантный корабль Оленегорский Горняк и танкер SIG, — сказал он.

СБУ предоставила журналистам видео июльской атаки, на котором был показан экран пилота за несколько минут до того, как дрон доставил до 850 кг взрывчатки к одной из бетонных опор моста.

Источники в службе также предоставили CNN два видео с камер видеонаблюдения, на которых видно момент удара одного беспилотника по дорожному участку моста, а затем примерно через пять минут еще один удар беспилотника по железнодорожному участку с противоположного направления.

— Мы работаем над рядом новых интересных операций, в частности в акватории Черного моря. Обещаю, это будет захватывающе, особенно для наших врагов, — подчеркнул Малюк.

Глава Службы безопасности также взял на себя ответственность за первую атаку на незаконный Крымский мост 8 октября, но не предоставил подробности.

Ранее бывший командующий армии США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес заявил, что Украина сможет победить в войне против РФ, если изолирует Крым и сделает его неприступным для российских войск.

Источник : CNN

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