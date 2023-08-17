РФ атакує аеродроми України, щоб знищити західні ракети Storm Shadow та Scalp – FT

Посилення атак Росії на об’єкти в глибині України, схоже, переслідує насамперед одну мету: знищити здатність Києва запускати ракети великої дальності, які він отримує від західних союзників.

Про це пише Financial Times, спираючись на те, що впродовж цього тижня війська РФ випустили десятки ракет далеко на західну частину України, намагаючись бити по авіабазах, злітно-посадкових смугах і навчальних центрах підготовки пілотів, що розташовані на відстані до 1 тис. км від лінії фронту.

За словами українських офіційних осіб, тільки у вівторок було випущено 28 крилатих ракет, 16 з яких – перехоплено.

FT з посиланням на свої джерела пише, що Україна та союзники розглядають ці удари як частину багатотижневих зусиль, спрямованих на те, щоб зруйнувати злітно-посадкові смуги України і парк бомбардувальників, які використовуються для запуску британських ракет Storm Shadow і французьких Scalp.

За словами співрозмовників, щоб уникнути удару, Україні доводиться поспіхом перекидати найважливіше озброєння та кваліфікований персонал. Українські пілоти постійно курсують десятками внутрішніх авіабаз і комерційних аеропортів.

– Немає нічого дивного в тому, що вони намагаються знищити нашу авіацію і пілотів… Наші льотчики їм заважають… і завдають багато клопоту, – сказав полковник Юрій Ігнат, представник Повітряних сил ЗСУ.

Велика дальність дії цих західних ракет зіграла значну роль у тому, що Україна домоглася деяких скромних успіхів у боротьбі з російськими позиціями, зазначає FT.

– Французькі Scalp і британські Storm Shadow, надані нам, насправді зіграли вирішальну роль, – сказав Валерій Кондратюк, колишній глава військової та зовнішньої розвідки України.

За його словами, у Росії не було іншого способу зупинити ці удари, окрім як “ударити по аеродромах, де стоять літаки, з яких запускаються ці ракети”.

Першою свої ракети Storm Shadow поставила Велика Британія, за нею були французькі ракети Scalp і, за словами офіційних осіб, обидва види ракет приносять користь у бою.

США й Німеччина, як і раніше, насторожено ставляться до постачань ракет великої дальності в Україну, побоюючись ескалації конфлікту, особливо з огляду на те, що їх можна використати для нанесення ударів по цілях на території Росії, чого досі побоюється Захід.

Україна стверджує, що її пілоти запускають західні ракети в межах своїх кордонів тільки для нанесення ударів по російських арсеналах, командних пунктах і пунктах матеріально-технічного забезпечення на окупованих територіях, включно з мостами.

У перші місяці війни Україна була змушена покладатися на радянський арсенал ракет класу земля-повітря, який швидко виснажується, включно з С-300 і Буками, що не дало змоги Росії встановити перевагу в повітрі. Це змусило російських військових обстрілювати своїми ракетами з території Росії та Кримського півострова.

Окупований Росією в 2014 році Крим був сильно мілітаризований і використовувався як плацдарм для повномасштабного вторгнення, розв’язаного минулого року.

Захистити небо України допомогли системи ППО національного рівня, поставлені західними союзниками, зокрема американські Patriot, норвезько-американські NASAMS і німецькі Iris-T. Однак, за словами Юрія Ігната, необхідно більше систем, щоб краще захистити авіабази, а також інші об’єкти військової та цивільної інфраструктури, які Росія атакує практично щодня.

Юрій Сак, радник міністра оборони України, підтвердив, що останнім часом Росія посилила атаки на авіабази, і повторив заклик “збільшити кількість систем ППО”.

Київ стверджує, що американські ракети ATACMS і німецькі ракети Taurus ще більше розм’якшать ґрунт для української піхоти, яка вже третій місяць ледве проривається через численні шари російських укріплень уздовж лінії фронту на південному сході країни.

Генерал Бен Годжес, колишній командувач армією США в Європі, підтримав заклик України.

– Зараз ми повинні завантажити ракети ATACMS, Taurus, більше Storm Shadows та інших систем дальньої дії на транспортні літаки C17 та якнайшвидше перекинути їх в Україну, – сказав він.

За словами Годжеса, Росія “відчайдушно” намагається переконатися в тому, що Україна не отримає можливості завдати ударів по базах у Криму, що в перспективі може призвести до її витіснення з півострова.

За його словами, російські авіаудари по українських авіабазах – це спроба запобігти такому перелому у війні.

– Росіяни знають, що вони вкрай уразливі. І найгірше, що може для них статися, це якщо Україна отримає можливість почати наносити регулярні й точні удари по базі Чорноморського флоту в Севастополі, по авіабазах і логістичних центрах, – додав він.

Як пише FT, у Берліні, де дебати про постачання ракет Taurus нагадують болісні суперечки, що передували рішенню про постачання танків Leopard, міністр фінансів Крістіан Лінднер нещодавно підтримав заклик Києва.

Норберт Реттген, видатний депутат німецького Бундестагу від опозиційних християнських демократів (ХДС), також закликав Берлін поставити додаткові системи ППО.

– Ми повинні зробити більше… Як щодо захисту місць запуску крилатих ракет, так і щодо Одеси, яка недостатньо захищена, – сказав він.

Юрій Сак закликав західних союзників України прискорити узгоджену підготовку українських пілотів і постачання винищувачів F16 для більш надійного захисту повітряного простору країни.

За його словами, удари по авіабазі “демонструють, що росіян лякає перспектива отримання Україною F16, оскільки вони знають, що це значно допоможе Україні швидше здобути перемогу”.

Джерело : Financial Times

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