Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Срочно
Ракетный удар по Львову: разрушены квартиры, повреждены машины, есть попадание в садик
Изнасиловал и еще живую в мешке сбросил с обрыва: в Чехии украинец едва не убил 15-летнюю девушку
В двух селах Львовской области из-за попадания ракет повреждены 19 домов, количество пострадавших возросло
Во Львове избили трансгендерную военную, которая приехала на похороны матери: омбудсмен отреагировал на инцидент
Срочно
В Луцке от попадания российских ракет погибли три человека, есть раненые
Украина
Бедрак Виктория, редактор ленты

Силы обороны уничтожили три вражеские лодки в дельте Днепра — Гуменюк

Наталія Гуменюк

В дельте Днепра украинским воинам удалось уничтожить три лодки российских захватчиков.

Об этом сообщила руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, в направлении Голая Пристань — Кинбурнская коса, именно там, где есть очаг островов в дельте Днепра, россияне пытаются создать максимальный режим комендантского часа и ограничения движения, поскольку опасаются продвижения Сил обороны.

Россияне пытаются давить на местных и ограничить их движение для того, чтобы наблюдать за действиями украинских защитников.

— Сами тем временем направили три гражданские лодки, отжатые у местных на этой территории, для того, чтобы пропатрулировать эти острова. Однако судьба этих лодок такая же, как и у Москвы, они на дне, — сказала она.

Ранее руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк рассказала, что Керченский мост сейчас работает в ограниченном режиме.

Читайте также
В Волгограде вспыхнул пожар на металлургическом заводе Красный октябрь
Волгоград пожежа

Источник: телемарафон

Фото: Ukraine Media Center Odesa

Война в Украине, Днепр, Херсонская область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Не успели замаскировать. Силы обороны уничтожили опорный пункт оккупантов на Бахмутском направлении
ЗСУ
Преемник Стрелы-10: что известно о российском ЗРК Сосна и его характеристиках
ЗРК Сосна
Оккупанты срочно строят новую линию обороны на западе от Мариуполя — Андрющенко
маріуполь російський вертоліт
Никакой торговли территориями Украины. У нас с генсеком НАТО одна позиция — Кулеба
Дмитро Кулеба
Наращивание оружия и подготовка к зиме: Зеленский провел совещание
Зеленський
Игры
Видео
Обороняться, штурмовать и уничтожать вражескую технику: Волки Да Винчи тренируют желающих

В Киевской области бойцы легендарного батальона Волки Да Винчи провели тренировку для всех желающих в условиях, приближенных к реальным боевым действиям. Бойцы этого подразделения уничтожали россиян возле Бахмута, а ныне держат оборону на Купянском направлении. Но между боями защитники приезжают в тыловые города и проводят подготовку для молодежи.

Олег Корниенко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (16.08.2023)
Силы обороны уничтожили три вражеские лодки в дельте Днепра — Гуменюк
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (16.08.2023)
Силы обороны уничтожили три вражеские лодки в дельте Днепра — Гуменюк
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (16.08.2023)
Силы обороны уничтожили три вражеские лодки в дельте Днепра — Гуменюк
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (16.08.2023)
Силы обороны уничтожили три вражеские лодки в дельте Днепра — Гуменюк
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь