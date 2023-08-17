Силы обороны уничтожили три вражеские лодки в дельте Днепра — Гуменюк

В дельте Днепра украинским воинам удалось уничтожить три лодки российских захватчиков.

Об этом сообщила руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, в направлении Голая Пристань — Кинбурнская коса, именно там, где есть очаг островов в дельте Днепра, россияне пытаются создать максимальный режим комендантского часа и ограничения движения, поскольку опасаются продвижения Сил обороны.

Россияне пытаются давить на местных и ограничить их движение для того, чтобы наблюдать за действиями украинских защитников.

— Сами тем временем направили три гражданские лодки, отжатые у местных на этой территории, для того, чтобы пропатрулировать эти острова. Однако судьба этих лодок такая же, как и у Москвы, они на дне, — сказала она.

Ранее руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк рассказала, что Керченский мост сейчас работает в ограниченном режиме.

Источник: телемарафон

Фото: Ukraine Media Center Odesa

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