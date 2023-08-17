Сили оборони знищили три ворожі човни у дельті Дніпра – Гуменюк

У дельті Дніпра українським воїнам вдалося знищити три човни російських загарбників.

Про це повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк в етері телемарафону.

За її словами, у напрямку Гола Пристань – Кінбурнська коса, саме там, де є осередок островів в дельті Дніпра, росіяни намагаються створити максимальний режим комендантської години й обмеження руху, оскільки побоюються просування Сил оборони.

Росіяни намагаються тиснути на місцевих та обмежити їх рух для того, щоб спостерігати за діями українських захисників.

– Самі тим часом спрямували три цивільні човни, відтиснуті у місцевих на цій території, для того, щоб пропатрулювати ці острови. Однак доля цих човнів така сама, як і у Москви, вони на дні, – сказала вона.

Раніше керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк розповіла, що Керченський міст наразі працює в обмеженому режимі.

Джерело: телемарафон

Фото: Ukraine Media Center Odesa

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