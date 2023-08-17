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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Сили оборони знищили три ворожі човни у дельті Дніпра – Гуменюк

Наталія Гуменюк

У дельті Дніпра українським воїнам вдалося знищити три човни російських загарбників.

Про це повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк в етері телемарафону.

За її словами, у напрямку Гола Пристань – Кінбурнська коса, саме там, де є осередок островів в дельті Дніпра, росіяни намагаються створити максимальний режим комендантської години й обмеження руху, оскільки побоюються просування Сил оборони.

Росіяни намагаються тиснути на місцевих та обмежити їх рух для того, щоб спостерігати за діями українських захисників.

– Самі тим часом спрямували три цивільні човни, відтиснуті у місцевих на цій території, для того, щоб пропатрулювати ці острови. Однак доля цих човнів така сама, як і у Москви, вони на дні, – сказала вона.

Раніше керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк розповіла, що Керченський міст наразі працює в обмеженому режимі.

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Джерело: телемарафон

Фото: Ukraine Media Center Odesa

Війна в Україні, Дніпро, Херсонська область
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Сили оборони знищили три ворожі човни у дельті Дніпра – Гуменюк
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Оборонятися, штурмувати та нищити ворожу техніку: Вовки Да Вінчі проводять вишколи для охочих

На Київщині бійці легендарного батальйону Вовки Да Вінчі провели тренування для всіх охочих за умов, наближених до реальних бойових дій. Бійці цього підрозділу знищували росіян біля Бахмута, а нині тримають оборону на Куп’янському напрямку. Та між боями захисники приїжджають у тилові міста і проводять вишкіл для молоді.

Олег Корнієнко
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Сили оборони знищили три ворожі човни у дельті Дніпра – Гуменюк
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (16.08.2023)
Сили оборони знищили три ворожі човни у дельті Дніпра – Гуменюк
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (16.08.2023)
Сили оборони знищили три ворожі човни у дельті Дніпра – Гуменюк
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (16.08.2023)
Сили оборони знищили три ворожі човни у дельті Дніпра – Гуменюк
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