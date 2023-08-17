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Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

В Минагрополитики рассказали, сколько тонн зерна было уничтожено ночной атакой РФ по Одесской области

В Минагрополитики рассказали, сколько тонн зерна было уничтожено ночной атакой РФ по Одесской области

В ночь на среду, 16 августа, атака России беспилотниками по Одесской области уничтожила 3-5 тонн сельхозпродукции в Ренийском порту.

Об этом сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий в эфире национального телемарафона Єдині новини.

— К сожалению, мы видим, что Россия продолжает террористические атаки на гражданскую инфраструктуру, в том числе, портовую инфраструктуру дунайского региона. В рамках атаки этой ночью были потеряны тысячи тонн продукции, стоимость которых оценивается миллионами долларов… Если мы говорим об объемах, то это было суммарно 3-5 тыс. тонн (вероятно, речь идет не о тысячах тонн, а просто — 3-5 тонн, — Ред.) продукции, — сообщил он.

В то же время, по словам Высоцкого, Украина сегодня имеет возможность ежедневно отправлять десятки тонн продукции.

— Это большие потери для владельцев, но, к счастью, экспорт продолжается. И это не является большинством из той продукции, которая экспортируется из дунайского региона, — добавил он.

В частности, чиновник Минагрополитики добавил, что в этом году усилия аграриев и благоприятные погодные позволили собрать большой урожай, который, по предварительным оценкам, в течение 2023 года будет больше на 3-5 %, чем в прошлом году.

Ранее Bloomberg сообщало, что после ночной атаки РФ по портам на Дунае цены на пшеницу на мировых рынках выросли.

Напомним, в ночь на 16 августа государство-агрессор дважды атаковало Одесскую область ударными беспилотниками типа Shahed-136/131. Под ударом оказались портовая и зерновая инфраструктура на юге региона.

Фото: Сили оборони півдня України

Война в Украине, Дунай, Зерно, мінагрополітики, Черноморская зерновая инициатива
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