В Одесской области ПВО снова работает по Шахедам: сообщают о взрывах в Рени

В Одесской области во второй раз за ночь раздаются взрывы. Атака вражеских дронов-камикадзе Шахед продолжается.

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, очередные группы БпЛА двигались над акваторией Черного моря в направлении юга Одесской области.

Они вошли в устье Дуная и начали продвигаться по тому же маршруту, что и дроны во время первой волны, то есть в направлении Измаила.

Сообщается о мощных взрывах в районе города Рени, где находится торговый порт. Продолжается работа противовоздушной обороны. Информация пока не подтверждена.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал людей находиться в укрытиях и не снимать работу ПВО.

– Измаильский район, снова подчеркиваю необходимость оставаться всем в безопасных местах! Работу ПВО не снимать! – отметил он.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 539-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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