Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Направлялся из Норвегии в Турцию: самолет с пассажирами попал в воздушное пространство Украины
Срочно
Ракетный удар по Львову: разрушены квартиры, повреждены машины, есть попадание в садик
В двух селах Львовской области из-за попадания ракет повреждены 19 домов, количество пострадавших возросло
Срочно
В Луцке от попадания российских ракет погибли три человека, есть раненые
Как начисляются отпускные 2023 и по какой формуле: объясняет бухгалтер
Происшествия
Нуждается в проверке
Юлия Соколова, редактор ленты

В Одесской области ПВО снова работает по Шахедам: сообщают о взрывах в Рени

Обстріли України
Фото: Факти ICTV

В Одесской области во второй раз за ночь раздаются взрывы. Атака вражеских дронов-камикадзе Шахед продолжается.

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, очередные группы БпЛА двигались над акваторией Черного моря в направлении юга Одесской области.

Они вошли в устье Дуная и начали продвигаться по тому же маршруту, что и дроны во время первой волны, то есть в направлении Измаила.

Сообщается о мощных взрывах в районе города Рени, где находится торговый порт. Продолжается работа противовоздушной обороны. Информация пока не подтверждена.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал людей находиться в укрытиях и не снимать работу ПВО.

– Измаильский район, снова подчеркиваю необходимость оставаться всем в безопасных местах! Работу ПВО не снимать! – отметил он.

Мапа України

Карта: alerts.in.ua

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 539-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о в ойне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Война в Украине, Взрыв, Дрони, Одесская область, Рені, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Игры
Видео
Обороняться, штурмовать и уничтожать вражескую технику: Волки Да Винчи тренируют желающих

В Киевской области бойцы легендарного батальона Волки Да Винчи провели тренировку для всех желающих в условиях, приближенных к реальным боевым действиям. Бойцы этого подразделения уничтожали россиян возле Бахмута, а ныне держат оборону на Купянском направлении. Но между боями защитники приезжают в тыловые города и проводят подготовку для молодежи.

Олег Корниенко
Учебный год 2023/2024: в каком состоянии находятся школы и как будут учиться дети
В Одесской области ПВО снова работает по Шахедам: сообщают о взрывах в Рени
Возвращение из-за границы: реально ли заинтересовать украинцев ехать на родину
українці в Кракові
Российские атаки на энергетическую инфраструктуру: выдержит ли Украина еще одну зиму
В Одесской области ПВО снова работает по Шахедам: сообщают о взрывах в Рени
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (15.08.2023)
В Одесской области ПВО снова работает по Шахедам: сообщают о взрывах в Рени
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь