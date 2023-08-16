В Одесской области ПВО снова работает по Шахедам: сообщают о взрывах в Рени
В Одесской области во второй раз за ночь раздаются взрывы. Атака вражеских дронов-камикадзе Шахед продолжается.
Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, очередные группы БпЛА двигались над акваторией Черного моря в направлении юга Одесской области.
Они вошли в устье Дуная и начали продвигаться по тому же маршруту, что и дроны во время первой волны, то есть в направлении Измаила.
Сообщается о мощных взрывах в районе города Рени, где находится торговый порт. Продолжается работа противовоздушной обороны. Информация пока не подтверждена.
Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал людей находиться в укрытиях и не снимать работу ПВО.
– Измаильский район, снова подчеркиваю необходимость оставаться всем в безопасных местах! Работу ПВО не снимать! – отметил он.
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