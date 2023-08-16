После атак РФ на порты на Дунае подорожала пшеница – Bloomberg
На торгах в Чикаго подорожала пшеница. Это произошло после того, как Россия атаковала украинский порт на Дунае, что привело к дальнейшей эскалации боевых действий в черноморском регионе.
Как сообщает Bloomberg, фьючерсы в Чикаго выросли на 1,3% после падения на 6% за последние три сессии.
— Атака России была нацелена на зерновую инфраструктуру. Хранилища и бункеры пострадали после обстрела в среду вечером, — сообщил председатель Одесской ОВА Олег Кипер.
Отмечается, что украинские речные каналы становятся все более важными для обхода блокады Москвой транспортировки зерна через Черное море, несмотря на то, что ранее в августе россияне уже атаковали порты на Дунае, в частности Измаил.
В 2023 году цены на пшеницу по-прежнему примерно на 20% ниже после рекордных урожаев в некоторых частях северного полушария.
Министерство сельского хозяйства США в конце прошлой недели повысило оценку российских поставок в сезоне 2023-24, а также повысило прогноз запасов пшеницы в США, чем в среднем ожидали аналитики.
16 августа Россия дважды за эту ночь атаковала Одесскую область ударными беспилотниками типа Shahed-136/131. Под ударом оказались портовая и зерновая инфраструктура на юге региона.
Фото: Силы обороны Юга Украины
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