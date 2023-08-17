У Мінагрополітики розповіли, скільки тонн зерна було знищено нічною атакою РФ по Одещині
В ніч проти середи, 16 серпня, атака Росії безпілотниками по Одеській області знищила 3-5 тонн сільгосппродукції у Ренійському порту.
Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький в ефірі національного телемарафону Єдині новини.
– На жаль, ми бачимо, що Росія продовжує терористичні атаки на цивільну інфраструктуру, в тому числі, портову інфраструктуру дунайського регіону. В рамках атаки цієї ночі було втрачено тисячі тонн продукції, вартість яких оцінюється мільйонами доларів… Якщо ми говоримо про обсяги, то це було сумарно 3-5 тис. тонн (ймовірно, йдеться про не про тисячі тонн, а просто – 3-5 тонн, – Ред.) продукції, – повідомив він.
Водночас, за словами Висоцького, Україна сьогодні має можливість щоденно відправляти десятки тонн продукції.
– Це великі втрати для власників, але, на щастя, експорт триває. І це не є більшістю з тої продукції, яка експортується з дунайського регіону, – додав він.
Зокрема, посадовець Мінагрополітики додав, що цього року зусилля аграріїв та сприятливі погодні дозволили зібрати великий урожай, який, за попередніми оцінками, протягом 2023 року буде більший на 3-5 %, ніж минулого року.
Раніше Bloomberg повідомляло, що після нічної атаки РФ по портах на Дунаї ціни на пшеницю на світових ринках зросли.
Нагадаємо, в ніч на 16 серпня держава-агресор двічі атакувала Одеську область ударними безпілотниками типу Shahed-136/131. Під ударом опинилися портова та зернова інфраструктура на півдні регіону.
Фото: Сили оборони півдня України
На Київщині бійці легендарного батальйону Вовки Да Вінчі провели тренування для всіх охочих за умов, наближених до реальних бойових дій. Бійці цього підрозділу знищували росіян біля Бахмута, а нині тримають оборону на Куп’янському напрямку. Та між боями захисники приїжджають у тилові міста і проводять вишкіл для молоді.Олег Корнієнко