У Мінагрополітики розповіли, скільки тонн зерна було знищено нічною атакою РФ по Одещині

В ніч проти середи, 16 серпня, атака Росії безпілотниками по Одеській області знищила 3-5 тонн сільгосппродукції у Ренійському порту.

Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький в ефірі національного телемарафону Єдині новини.

– На жаль, ми бачимо, що Росія продовжує терористичні атаки на цивільну інфраструктуру, в тому числі, портову інфраструктуру дунайського регіону. В рамках атаки цієї ночі було втрачено тисячі тонн продукції, вартість яких оцінюється мільйонами доларів… Якщо ми говоримо про обсяги, то це було сумарно 3-5 тис. тонн (ймовірно, йдеться про не про тисячі тонн, а просто – 3-5 тонн, – Ред.) продукції, – повідомив він.

Водночас, за словами Висоцького, Україна сьогодні має можливість щоденно відправляти десятки тонн продукції.

– Це великі втрати для власників, але, на щастя, експорт триває. І це не є більшістю з тої продукції, яка експортується з дунайського регіону, – додав він.

Зокрема, посадовець Мінагрополітики додав, що цього року зусилля аграріїв та сприятливі погодні дозволили зібрати великий урожай, який, за попередніми оцінками, протягом 2023 року буде більший на 3-5 %, ніж минулого року.

Раніше Bloomberg повідомляло, що після нічної атаки РФ по портах на Дунаї ціни на пшеницю на світових ринках зросли.

Нагадаємо, в ніч на 16 серпня держава-агресор двічі атакувала Одеську область ударними безпілотниками типу Shahed-136/131. Під ударом опинилися портова та зернова інфраструктура на півдні регіону.

Фото: Сили оборони півдня України

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