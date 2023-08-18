Под Бахмутом произошло 9 боестолкновений, уничтожены 55 оккупантов – Череватый

На Востоке основными направлениями остаются Бахмутское, где Силы обороны продолжают удерживать инициативу, и Лимано-Купянское — здесь враг пытается штурмовать наши позиции.

Об этом заявил в эфире телемарафона Єдині новини спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

В то же время под Бахмутом, по его словам, враг оказывает активное сопротивление: 560 раз за сутки наносил удары всеми видами артиллерии, совершил 3 авианалета, произошло 9 боестолкновений, в результате которых 55 оккупантов уничтожены, 106 ранены.

— Уничтожены вражеский танк, БТР, самоходный 240-миллиметровый миномет Тюльпан, ПТРК, две пушки и четыре полевых склада с боеприпасами, а также (что очень важно) комплекс наблюдения Муром-П, — уточнил Череватый.

Относительно Лимано-Купянского направления, он говорит, что здесь оккупанты пытаются штурмовать позиции ВСУ — шесть раз в районе Синьковки, по одному — вблизи Белогоровки и Веселого.

— Также 503 раза враг нанес удары из артиллерии. И больше использует авиацию — 10 налетов за сутки. Во время отражения вражеских штурмов 16 оккупантов уничтожены, 72 ранены, уничтожены две ремонтно-эвакуационные машины, два бронеавтомобиля Тигр, беспилотники Орлан-10 и Ланцет, а также два грузовика с боеприпасами и один вражеский блиндаж, — подытожил Череватый.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 541-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий и карте воздушных тревог в Украине.

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