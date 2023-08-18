Масштабная воздушная тревога и замена областных военкомов: 541-й день войны

18 августа, 0:22

Россия производит ракеты для атак по Украине в авральном режиме – Коваленко

Россия каждые 10 дней совершает пуски по Украине приблизительно 20 ракет, что является максимальным показателем, который может выдавать российская военная промышленность.

С такой оценкой в эфире телеканала Freedom выступил военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко.

Комментируя материал Bloomberg о том, что в последнее время Россия все чаще запускает недавно произведенные ракеты, которые еще не прошли все испытания, эксперт заявил, что у России “аврал на производстве”.