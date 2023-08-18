Масштабная воздушная тревога и замена областных военкомов: 541-й день войны
США одобрили передачу F-16 Украине от Дании и Нидерландов
Соединенные Штаты Америки одобрили отправку истребителей F-16 в Украину из Дании и Нидерландов, как только завершится подготовка пилотов.
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников.
Вашингтон предоставил Дании и Нидерландам официальные заверения в том, что США ускорят утверждение всех необходимых формальностей для передачи Украине F-16, как только завершится обучение летчиков.
Россия производит ракеты для атак по Украине в авральном режиме – Коваленко
Россия каждые 10 дней совершает пуски по Украине приблизительно 20 ракет, что является максимальным показателем, который может выдавать российская военная промышленность.
С такой оценкой в эфире телеканала Freedom выступил военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко.
Комментируя материал Bloomberg о том, что в последнее время Россия все чаще запускает недавно произведенные ракеты, которые еще не прошли все испытания, эксперт заявил, что у России “аврал на производстве”.
Офис генпрокурора зафиксировал более 100,5 тыс. военных преступлений России
Украинские правоохранители зафиксировали 100 666 военных преступлений Российской Федерации после 24 февраля 2022 года.
Об этом во время дискуссии Геноцид как преступление. Как наказать виновных? заявил Юрий Белоусов, руководитель Департамента надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта Офиса Генерального прокурора.
Зеленский рассказал о Форуме оборонных индустрий
Осенью в Украине впервые состоится Форум оборонных индустрий. Это масштабное событие, которое объединит украинских и иностранных производителей оружия.
Об этом в вечернем обращении сказал президент Владимир Зеленский.
Он отметил, что мир может быть объединен еще и таким форматом сотрудничества для того, чтобы иметь соответствующий арсенал защиты от любого террора.
В Киевской области бойцы легендарного батальона Волки Да Винчи провели тренировку для всех желающих в условиях, приближенных к реальным боевым действиям. Бойцы этого подразделения уничтожали россиян возле Бахмута, а ныне держат оборону на Купянском направлении. Но между боями защитники приезжают в тыловые города и проводят подготовку для молодежи.Олег Корниенко