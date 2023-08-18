Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
У Львові побили трансгендерну військову, яка приїхала на похорон матері: омбудсмен відреагував на інцидент
Терміново
Ракетний удар по Львову: зруйновані квартири, пошкоджені автівки, є влучання у садочок
Зґвалтував та ще живу у мішку скинув з обриву: у Чехії українець мало не вбив 15-річну дівчину
У двох селах на Львівщині через влучання ракет пошкоджено 19 будинків, кількість постраждалих зросла
Загадкова загибель двох 12-річних дівчат у Києві. Діти випали з багатоповерхівки
Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Під Бахмутом відбулося 9 бойових зіткнень, знищено 55 окупантів – Череватий

українські військові, війна в Україні
Фото: Getty Images

На Сході основними напрямками залишаються Бахмутський, де Сили оборони продовжують утримувати ініціативу, та Лимано-Куп’янський – тут ворог намагається штурмувати наші позиції.

Про це заявив в ефірі телемарафону Єдині новини речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий.

Водночас під Бахмутом, за його словами, ворог чинить активний спротив: 560 разів за добу завдавав ударів всіма видами артилерії, здійснив 3 авіанальоти, відбулося 9 боєзіткнень, у результаті яких 55 окупантів знищено, 106 поранено.

– Знищено ворожий танк, БТР, самохідний 240-мілімеровивий міномет Тюльпан, ПТРК, дві гармати і чотири польових склади з боєприпасами, а також (що дуже важливо) комплекс спостереження Муром-П, – уточнив Череватий.

Щодо Лимано-Куп’янського напрямку, він каже, що тут окупанти намагаються штурмувати позиції ЗСУ – шість разів у районі Синьківки, по одному – поблизу Білогорівки та Веселого.

–  Також 503 рази ворог завдав ударів із артилерії. І більше використовує авіацію – 10 нальотів за добу. Під час відбиття ворожих штурмів 16 окупантів знищено, 72 поранено, знищено дві ремонтно-евакуаційні машини, два бронеавтомобілі Тигр, безпілотники Орлан-10 та Ланцет, а також дві вантажівки з боєприпасами та один ворожий бліндаж, – підсумував Череватий.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 541-шу добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій та карті повітряних тривог в Україні.

Читайте також
Не встигли замаскувати. Сили оборони знищили опорний пункт окупантів на Бахмутському напрямку
ЗСУ

Бахмут, Війна в Україні, Донецька область, ЗСУ, контрнаступ, Куп'янськ, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
У Білому домі підтвердили, що США дадуть дозвіл на постачання Україні F-16
Джейк Салліван
Вікна у квартирах затряслися: у Севастополі пролунали вибухи
Під Бахмутом відбулося 9 бойових зіткнень, знищено 55 окупантів – Череватий
НАЗК знайшло ознаки незаконного збагачення на 9 млн грн у в. о. мера Запоріжжя Куртєва
Під Бахмутом відбулося 9 бойових зіткнень, знищено 55 окупантів – Череватий
Доєднався до лав “ДНР” та обшукував людей на блокпостах: засуджено жителя Донецька
Під Бахмутом відбулося 9 бойових зіткнень, знищено 55 окупантів – Череватий
Щодня 3-5 військовослужбовців РФ здаються в полон за програмою Хочу жить – Юсов
Полон
Ігри
Відео
Оборонятися, штурмувати та нищити ворожу техніку: Вовки Да Вінчі проводять вишколи для охочих

На Київщині бійці легендарного батальйону Вовки Да Вінчі провели тренування для всіх охочих за умов, наближених до реальних бойових дій. Бійці цього підрозділу знищували росіян біля Бахмута, а нині тримають оборону на Куп’янському напрямку. Та між боями захисники приїжджають у тилові міста і проводять вишкіл для молоді.

Олег Корнієнко
Чорноморські ігри 2023: чим запам’ятався фестиваль у Києві та хто переміг
Чорноморські Ігри 2023
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (18.08.2023)
Під Бахмутом відбулося 9 бойових зіткнень, знищено 55 окупантів – Череватий
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (18.08.2023)
Під Бахмутом відбулося 9 бойових зіткнень, знищено 55 окупантів – Череватий
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (18.08.2023)
Під Бахмутом відбулося 9 бойових зіткнень, знищено 55 окупантів – Череватий
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь