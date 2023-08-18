Під Бахмутом відбулося 9 бойових зіткнень, знищено 55 окупантів – Череватий

На Сході основними напрямками залишаються Бахмутський, де Сили оборони продовжують утримувати ініціативу, та Лимано-Куп’янський – тут ворог намагається штурмувати наші позиції.

Про це заявив в ефірі телемарафону Єдині новини речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий.

Водночас під Бахмутом, за його словами, ворог чинить активний спротив: 560 разів за добу завдавав ударів всіма видами артилерії, здійснив 3 авіанальоти, відбулося 9 боєзіткнень, у результаті яких 55 окупантів знищено, 106 поранено.

– Знищено ворожий танк, БТР, самохідний 240-мілімеровивий міномет Тюльпан, ПТРК, дві гармати і чотири польових склади з боєприпасами, а також (що дуже важливо) комплекс спостереження Муром-П, – уточнив Череватий.

Щодо Лимано-Куп’янського напрямку, він каже, що тут окупанти намагаються штурмувати позиції ЗСУ – шість разів у районі Синьківки, по одному – поблизу Білогорівки та Веселого.

– Також 503 рази ворог завдав ударів із артилерії. І більше використовує авіацію – 10 нальотів за добу. Під час відбиття ворожих штурмів 16 окупантів знищено, 72 поранено, знищено дві ремонтно-евакуаційні машини, два бронеавтомобілі Тигр, безпілотники Орлан-10 та Ланцет, а також дві вантажівки з боєприпасами та один ворожий бліндаж, – підсумував Череватий.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 541-шу добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій та карті повітряних тривог в Україні.

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